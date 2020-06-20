京華城拆除坍塌工人遭活埋 黃珊珊：搶救很艱難

北市副市長黃珊珊趕抵京華城拆除工地了解搜救進度。（記者邱俊福攝）

2020-06-20 21:33:11

〔記者邱俊福／台北報導〕針對京華城百貨發生樓地板坍塌工人遭受困活埋，北市副市長黃珊珊到場表示，掉落的樓地板受限於樓地板高度限制，目前為止清除到剩3x3x3立方米的空間，因有鋼筋、鋼樑要切割，空間有限，又不能用太大機具，很艱難，時間較久，雖然動用生命探測儀、攝影機，但因鋼樑阻擋無法看到內部。

黃珊珊並表示，目前家屬情緒鎮定，在一旁守候。公安和勞安已勒令全面停工，沒有達到安全防護之前絕對不會復工。

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北市八德路的京華城百貨，去年底熄燈後開始執行拆除工程，上個月初才發生火警，昨天又有樓地板突然坍塌，疑似有1名工人遭活埋受困，北市消防局據報漏夜以重機具清除掉落的地板進行搜尋，也另請結構技師至現場協助評估，以防有進一步有擴大坍塌的危險。

北市消防局表示，經勘查工地現場後，發現是八樓一塊100平方公尺見方的樓地板，直接掉落一樓砸到一輛小山貓與一輛小貨車，而該失蹤的46歲邱姓工人，當時是負責開小山貓將廢棄物搬到小貨車上，不排除遭掉落的樓地板波及或活埋，因此以重型器具破壞該掉落的樓地板進行搜救。

同時，建管處人員到場堪查後，基於安全考量，立即予以勒令停工。晚間，台北市副市長黃珊珊也趕抵現場了解情況。

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