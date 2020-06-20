墾丁社頂公園解說員與7遊客迷路 編號「70」樹下獲救全員平安
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁社頂公園剛剛傳出一群遊客隨解說員走失意外，年邁解說員帶著7名遊客進行生態解說過程，疑走錯岔路迷失方向，經電話求救，在墾丁警方及警義消人員協助下走出。
據了解，這名年邁解說員疑似太過專注解說導覽，不慎走進複雜的毛柿林岔路中，花了不少時間仍無法走出，一行人在編號「70」號的老樹下以電話求救。
請繼續往下閱讀...
墾丁警方及警義消據報立刻組隊上山搜尋，不到一個小時就找到8人下落，全都平安沒有身體狀況。
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〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁社頂公園剛剛傳出一群遊客隨解說員走失意外，年邁解說員帶著7名遊客進行生態解說過程，疑走錯岔路迷失方向，經電話求救，在墾丁警方及警義消人員協助下走出。
據了解，這名年邁解說員疑似太過專注解說導覽，不慎走進複雜的毛柿林岔路中，花了不少時間仍無法走出，一行人在編號「70」號的老樹下以電話求救。
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墾丁警方及警義消據報立刻組隊上山搜尋，不到一個小時就找到8人下落，全都平安沒有身體狀況。