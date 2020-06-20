為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

墾丁社頂公園解說員與7遊客迷路 編號「70」樹下獲救全員平安

墾丁社頂傳遊客走失。（記者蔡宗憲翻攝）

墾丁社頂傳遊客走失。（記者蔡宗憲翻攝）

2020-06-20 16:47:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁社頂公園剛剛傳出一群遊客隨解說員走失意外，年邁解說員帶著7名遊客進行生態解說過程，疑走錯岔路迷失方向，經電話求救，在墾丁警方及警義消人員協助下走出。

據了解，這名年邁解說員疑似太過專注解說導覽，不慎走進複雜的毛柿林岔路中，花了不少時間仍無法走出，一行人在編號「70」號的老樹下以電話求救。

墾丁警方及警義消據報立刻組隊上山搜尋，不到一個小時就找到8人下落，全都平安沒有身體狀況。

墾丁社頂傳遊客走失。（記者蔡宗憲翻攝）

墾丁社頂傳遊客走失。（記者蔡宗憲翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
防消費糾紛再傷墾丁 屏縣府專線供詢問
2020-06-16 21:13

防消費糾紛再傷墾丁 屏縣府專線供詢問
專為恆春警察打造！沙灘鞋大王送另類「時中拖」引爆詢問
2020-06-16 07:43

專為恆春警察打造！沙灘鞋大王送另類「時中拖」引爆詢問
機捷唯一森態地標 完銷倒數儘速收藏

機捷唯一森態地標 完銷倒數儘速收藏
墾丁漲足搶撈「報復性消費」？屏東4大觀光協會：絕無此事
2020-06-14 23:19

墾丁漲足搶撈「報復性消費」？屏東4大觀光協會：絕無此事
後防疫房市 亞昕推案一鳴驚人

後防疫房市 亞昕推案一鳴驚人
社會今日熱門
2020-06-19 17:59

國務機要費案 陳鎮慧出庭稱未獲利力爭免追繳億元 影片

2020-06-19 18:26

台大醉月湖驚傳命案！ 年輕女子被打撈上岸

2020-06-19 18:11

涉詐千萬助理費被起訴 新北議員高敏慧質詢哽咽喊冤

2020-06-19 18:14

注意！苗栗縣「前測速桿王」轉移陣地

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播