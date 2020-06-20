金酒員工停車場倒地不治 金酒：加強關懷同仁動向

金門酒廠實業股份有限公司發生員工疑似猝死，金酒將全力協助家屬善後。（資料照 記者吳正庭攝）

2020-06-20 16:06:58

〔記者吳正庭／金門報導〕金門酒廠實業股份有限公司包裝場一名楊姓員工，昨天下午3點多被發現不明原因倒臥停車場，被發現時已無生命跡象；楊員倒地處距工作地點5、600公尺，為何當時上班時間未出現在工作場所卻無人發現？金酒董事長李增財今天表示，已要求檢討缺失，並要求幹部多關懷同仁動向。楊員的死因須待醫檢相驗結果。

金酒公司表示，這名年近60歲的楊姓員工，19日中午從包裝場前往餐廳用餐後就不知去向，後來是同仁發覺不對，開始找人，正巧駐衛警換班執行巡廠任務，下午3點多被發現倒臥在儲酒庫停車場；有員工私下透露，楊員本來吃完飯應回包裝場，為何會出現在離包裝場5、600公尺遠的停車場，令人十分不解。有員工表示，5月才上任的總經理楊駕人曾表示，金酒最大的資產就是員工，很顯然，要如何管理「資產」？楊駕人還有努力空間。

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董事長李增財說，審視整個事件確實在對員工管理上還有待加強，初步了解，楊員的領班當時考量楊本身有行動不便的情形，可能有事耽擱；從監視器發現，楊員當時在停車場忽然倒下，是否猝死或有其他原因？需等法醫、檢察官相驗結果出爐才能知道，公司會全力協助家屬善後。

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