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縱容酒店少爺偽裝公務員上消防講習 荒唐消防分隊長判刑及懲戒

消防分隊長江裕聰惡搞受訓名單，酒店少爺變成公務員，法院判刑1年半，公務員懲戒委員會懲戒休職一年。（資料照）

消防分隊長江裕聰惡搞受訓名單，酒店少爺變成公務員，法院判刑1年半，公務員懲戒委員會懲戒休職一年。（資料照）

2020-06-20 15:10:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市消防局第六大隊黎明分隊分隊長江裕聰（已調內勤），為讓酒店員工免付4800元的防火管理人訓練費，把限定公務員參加的防火管理人訓練講習，「開放」名額給5名酒店少爺或業者，還在報名表上胡亂填寫政府單位職稱，酒店少爺成了國家通訊傳播委員會官員、國小總務主任，並順利取得合格證書，他還向屬下瞎掰是「議員保障名額」，台中地院依公務員假藉職務機會詐欺得利罪，判刑1年6月，公務員懲戒委員會進一步懲戒他休職一年。

判決書指出，消防法規規定，酒店等營業場所，須派員參加防火管理人訓練，並取得合格證書，初訓每人費用3200元、複訓1600元，2012年間，中市消防局動用預算，代訓「公家機關」的防火管理人，資格限定為公家機關的公務員（含國營企業），江男卻找來海派酒店的蕭姓行政助理、龔姓、柯姓、黃姓少爺（服務生），還有另一理容KTV的孫姓少爺填寫報名表，再指示不詳下屬，胡亂填寫5人服務機關職位，包括國小總務主任、稅務局股長等，再偽造不實簽到、接受講習資料呈報，消防局因此核發防火管理人證書，這些酒店員工也免繳4800元的防火管理人訓練費。

事隔2年後，台中市消防局2014年3月又再度舉辦訓練，受訓對象同樣是公家機關人的公務員，江男又故計重施，再指示隊員朱鏡宇（44歲，已調任內勤）亂寫機關名稱與職位有變，龔男等5名酒店少爺或助理，搖身一變，變成了台中電信台中營運處第二客戶網路中心、黎明機房、中華電信學院的組長，以及國家通訊委員會（NCC）、自來水公司的組長，他們也再度取得證書，省下花錢受訓每人各1600元費用，檢方偵辦時，朱男坦承犯行，江男則辯稱是前任消防局長指示，台中地院不採信，依公務員假藉職務上之機會詐欺得利罪，判處江男徒刑1年6月，朱男則因坦承犯行，依據公務員登載不實罪輕判徒刑6月，緩刑2年，條件是支付公庫3萬元。

中市政府將江男交付司法院公務員懲戒委員會議處，該委員會於17日認定，江男的行為損害政府信譽，影響主管機關對於防火業務的管理甚鉅，犯後未能坦白認過，但違法使人獲利的金額並不大，依公務員懲戒法懲處休職1年，中市消防局指出，該懲處頗重，如果江男判刑確定，未來可能免職。

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