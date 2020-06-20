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首頁　>　社會

自封大活佛挨告詐財 他反控81名信徒誣告

陳寶生（左）涉嫌向信徒詐財，去年7月被警方逮捕。（資料照）

陳寶生（左）涉嫌向信徒詐財，去年7月被警方逮捕。（資料照）

2020-06-20 14:44:24

〔記者陳慰慈／台北報導〕自稱「大活佛」的63歲男子陳寶生，被控以捐獻建佛堂、賑災等名義向台灣、中國、泰國等國信徒拿錢詐財，檢方尚未偵結，但陳男否認自封「活佛」詐騙信徒，反對81名對他提告的信徒提告誣告罪，台北地檢署認為，陳男去年被國際刑警組織發布紅色通緝令，認定信徒並非「虛構捏造事實」，不符誣告構成要件，今予81名信徒不起訴處分。

警方調查，陳寶生1992年從台灣發跡，隨後轉戰中、泰等國家吸收信眾，之後開設傳銷公司直銷保健產品、淨水器、能量筆等，陳另以法號「達楚尊者二世恆生仁波切」自居，前年在泰國以建佛堂為幌子，向信徒詐財，泰國警方去年6月透過國際刑警組織對陳發布紅色通緝令。

警方也接獲32名中國籍被害人來台報案，去年7月8日將陳男等人逮捕，在其台中住處、公司與銀行保管箱等處查扣手機、供養紅包等，以及約4000萬元各國現金等贓證物，向法院聲請扣押多筆動產、不動產、銀行帳戶及外幣、台幣現金逾2億元等財產，並將陳男及其妻子依詐欺、洗錢罪送辦，陳男辯稱相關指控都是遭人陷害，陳妻說是信徒自願供養；檢方複訊後諭令陳嫌100萬元交保，陳妻限制住居與出境，全案目前尚在偵辦中。

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