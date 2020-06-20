離婚還住一起婦人被前夫打成豬頭 男友也遭刺傷

離婚後還住一起，婦人被前夫打傷。（記者詹士弘翻攝）

2020-06-20 13:48:06

〔記者詹士弘／雲林報導〕離婚還住一起，婦人被前夫打成豬頭，其男友也被刺傷，兩男互告傷害，警方受理報案後依傷害罪移送雲林地檢署偵辦。

斗六市一名約40歲的黃姓婦人，一年多前與賴姓前夫離婚，兩人育有2名幼子，婦人為了照顧2名就讀小學小孩，所以離婚後仍同住，據黃女友人轉述，黃女與賴姓前夫因個性不合而前離婚，賴男會干涉前妻交友，上月黃女還被家暴身上多處瘀青，據了解黃女已聲請保護令。

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5月14日深夜，賴男與黃女的男友蘇男在路上巧遇，雙方還發生扭打，蘇男手掌被賴男用水果刀畫傷約10公分，縫了10多針，黃女隨即和男友到派出所報案，提告前夫傷害告訴；賴男在製作筆錄時也告蘇男傷害，警方衣依傷害罪將雙方移送雲林地檢署偵辦。

黃女友人獲知雙方衝突事件後表示，賴男有毒品前科，但並不是逞兇鬥狠之人，友人還出示黃女臉書照片，指去年11月黃女與賴男還為孩子慶生，看不出關係有異樣，是不是後來出現第三者，才衍生後續不可解的糾紛，造成賴男衝動行為。

由於兩男互告傷害，斗六派出所已受理偵辦。警方也建議黃可請社工協助到法院申請住家遠離，並在社工陪同下至派出所等地進行親子會面，安全維護。

婦人男友手掌被賴男用水果刀畫傷。（記者詹士弘翻攝）

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