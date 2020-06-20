為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

弟弟「暗坎」租車費又不還車 害哥哥被告上法院

胡姓男的弟弟「暗坎」租車費又不還車，害他被租車公司提告侵佔。示意圖。（資料照）

胡姓男的弟弟「暗坎」租車費又不還車，害他被租車公司提告侵佔。示意圖。（資料照）

2020-06-20 11:52:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕胡姓男子從台北回高雄短住1個月，他向租車公司借了一輛摩托車代步，離開高雄回台北前，他拿了3萬元給弟弟，請弟弟幫他還車並繳清費用，結果弟弟把這筆錢「暗坎」起來又沒還車，害胡男被告侵佔，但法官認為他沒有犯意，判他無罪。

判決指出，胡姓男子向租車公司借了1輛機車，租期16天，胡付了3000元租金後，租約到期，胡又續租1個月；前年5月中旬，胡男要離開高雄返回台北工作，他把車子交給弟弟，還拿了3萬元讓弟弟幫忙處理租車費等事宜，結果弟弟因在外欠債，把3萬元「暗坎」拿去還債。

胡弟還完債後身上沒錢，擔心去還車時萬一被租車公司另收費用會無法處理，於是他把車子騎到租車公司對面的騎樓下停放，又不敢面對租車公司人員，自己腦補車子放在那裡應該會被發現，形同還車成功。

但租車公司一直等不到胡男還車，打電話、寄信通知也找不到胡男，於是提告胡男侵佔罪；高雄地院審理時，胡男極力喊冤，聲稱自己有交代弟弟幫忙處理還車的事，弟弟也出庭作證自己誤以為把車停在租車公司對面的騎樓就會被發現，沒想到還是失敗。

法官認為，租車公司後來在公司附近停車位尋獲胡男所借用的機車，且胡男並沒有把機車據為己有的意圖，僅因弟弟疏失而未依約當面歸還機車，胡男後來也有賠償租車公司損失達成和解，因此判胡男無罪，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「麥當勞叔叔之家」驚傳志工侵吞500萬善款 檢調搜索7人
2020-04-23 16:42

「麥當勞叔叔之家」驚傳志工侵吞500萬善款 檢調搜索7人
電訊公司員工侵占貨款7千餘萬 改判9年6月
2020-01-13 17:21

電訊公司員工侵占貨款7千餘萬 改判9年6月
A7頂標建材規模 「禾悅花園」2週湧千組

A7頂標建材規模 「禾悅花園」2週湧千組
惡房東張淑晶又吃官司！涉侵占閨密手機遭起訴
2019-12-19 17:34

惡房東張淑晶又吃官司！涉侵占閨密手機遭起訴
驚！房仲被地下錢莊逼急 竟吞客戶辛苦購屋款
2019-11-12 17:49

驚！房仲被地下錢莊逼急 竟吞客戶辛苦購屋款
後防疫房市 亞昕推案一鳴驚人

後防疫房市 亞昕推案一鳴驚人
社會今日熱門
2020-06-19 14:50

租屋約定只可「一對一瑜伽」變「健身房」 房東氣炸訴請「還屋」

2020-06-19 15:30

疑父有小三趴車阻離去 19歲少女處分出爐

2020-06-19 15:06

1600公里海空奔襲救援 海巡艦、空勤直升機接力後送受傷漁船大副

2020-06-19 15:44

提供變造台灣護照給中國民眾偷渡歐美 移民署瓦解人蛇集團

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播