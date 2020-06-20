鬼父性侵女兒辯稱「處女檢查」 法官判3年4月

阿強性侵女兒得逞，他事後向女兒解釋說「是要檢查妳是不是處女」，法官依強制性交罪判處徒刑3年4月，可上訴二審。（情境照）

2020-06-20 10:38:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市男子阿強（化名），有一名20歲女兒小芳（化名），去年2月間小芳洗澡時，阿強進入浴室為小芳搓背，趁機搓揉胸部，並用手指性侵害得逞，他事後向女兒解釋說，「是要檢查妳是不是處女」，「爸爸會特別在乎，妳在性這方面的觀念是不是有偏差」，阿強則全盤否認犯行，台中地方法院審理時，小芳願意原諒父親，但法官不饒他，依強制性交罪判處徒刑3年4月，可上訴二審。

判決書指出，阿強（皆化名）去年2月19日晚間，見20歲女兒在住處浴室洗澡，他在浴室外詢問，是否需要幫忙搓背，小芳同意後，阿強進入浴室，用沐浴鹽搓背，卻趁機用雙手搓揉小芳胸部周圍，並順勢用用手性侵小芳，小芳事後回憶說，她當時腦袋一片空白，嚇到不知道如何反應，事後她把此事告訴男朋友與弟弟，並一度向男友哭訴，「爸爸的手做出侵犯動作」。

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社工訪談時，小芳坦言說，爸爸確實侵犯她，但她不想讓爸爸受司法處罰，只希望爸爸可以反省，因為爸爸是家裡經濟主要來源，她不希望家人生活受影響，另外，隔天父親告訴她，上述舉動是「要檢查妳是不是處女」。

小芳還拿出一個錄音檔案，是翌日她與父親對話的錄音，內容為阿強向小芳道歉，還告訴小芳「我一直覺得妳是很乖的女兒」，「爸爸會特別在乎，妳在性這方面的觀念是不是有偏差」、「爸爸誠心的跟妳說對不起，原諒爸爸，爸爸聽到妳說妳沒有（跟外人發生性關係），爸爸很開心妳沒有，真的超開心，妳要好好認真讀書」。

阿強雖否認犯行，辯稱他只有為女兒搓背，道歉之因，是他質疑女兒是否交男友，道歉是要緩和女兒情緒，不過，法官卻不採信辯詞，並認為阿強本應盡父職，卻罔顧倫常、行為令人髮指，對女兒身體及心靈健全造成難以磨滅傷害與陰影，且否認犯行、未見反省與悔過，依強制性交罪判刑3年4月。

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