姿勢害羞卻能救人！打火弟兄加強繩索救援技能

南投縣消防局於消防第2大隊部舉行繩索救援訓練。（記者佟振國攝）

2020-06-20 09:49:08

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣大埔里地區四面環山，一旦發生意外事故，現場多屬陡峭險峻環境，經常需要繩索救援，消防第2大隊特別舉辦繩索救援訓練，儘管有些動作須雙脚大開，與人緊貼交纏，外人看了超害羞，但卻是救人也能自救的重要技能，打火弟兄認真學習，獲益良多。

南投縣埔里、國姓、魚池、仁愛等4鄉鎮隸屬於消防局第2大隊，轄區多山，除了農民山區耕作、登山健行，也盛行飛行傘運動，常有民眾墜谷、跌落邊坡或是飛行傘迫降吊掛樹梢，由於現場多半交通不便，大型救援車輛、機具不易抵達，繩索救援成必備技能。

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縣府消防局特別連續5天舉辦繩索救援訓練，除了消防第2大隊隊員，也有其他大隊的隊員報名。

課程邀請今年參加比利時繩索救助國際賽獲得冠軍的「高雄繩索救援隊」隊員親自指導，包括基本至繁瑣的結繩，以及因應陡峭狹窄地形或環境，需將傷患平躺擔架立起，以及人員上下攀登垂降的繩索器材運用以及系統轉換等相關技巧。

户外演訓過程吸引民眾好奇圍觀，有些動作救難人員須雙脚大開，與被救援者緊貼交纏，讓民眾直呼好害羞，但消防人員認為動作到位，能夠安全救援達成任務才是最重要的事，完全沒想那麼多。

為期5天的訓練讓南投的消防隊員獲益良多，也希望南投縣未來也能成立專業繩索救援隊。

多數意外現場陡峭狹窄，需要將擔架直立吊起。（記者佟振國攝）

消防隊員實地練習繩索救援技能。 （記者佟振國攝）

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