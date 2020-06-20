為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

姿勢害羞卻能救人！打火弟兄加強繩索救援技能

南投縣消防局於消防第2大隊部舉行繩索救援訓練。（記者佟振國攝）

南投縣消防局於消防第2大隊部舉行繩索救援訓練。（記者佟振國攝）

2020-06-20 09:49:08

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣大埔里地區四面環山，一旦發生意外事故，現場多屬陡峭險峻環境，經常需要繩索救援，消防第2大隊特別舉辦繩索救援訓練，儘管有些動作須雙脚大開，與人緊貼交纏，外人看了超害羞，但卻是救人也能自救的重要技能，打火弟兄認真學習，獲益良多。

南投縣埔里、國姓、魚池、仁愛等4鄉鎮隸屬於消防局第2大隊，轄區多山，除了農民山區耕作、登山健行，也盛行飛行傘運動，常有民眾墜谷、跌落邊坡或是飛行傘迫降吊掛樹梢，由於現場多半交通不便，大型救援車輛、機具不易抵達，繩索救援成必備技能。

縣府消防局特別連續5天舉辦繩索救援訓練，除了消防第2大隊隊員，也有其他大隊的隊員報名。

課程邀請今年參加比利時繩索救助國際賽獲得冠軍的「高雄繩索救援隊」隊員親自指導，包括基本至繁瑣的結繩，以及因應陡峭狹窄地形或環境，需將傷患平躺擔架立起，以及人員上下攀登垂降的繩索器材運用以及系統轉換等相關技巧。

户外演訓過程吸引民眾好奇圍觀，有些動作救難人員須雙脚大開，與被救援者緊貼交纏，讓民眾直呼好害羞，但消防人員認為動作到位，能夠安全救援達成任務才是最重要的事，完全沒想那麼多。

為期5天的訓練讓南投的消防隊員獲益良多，也希望南投縣未來也能成立專業繩索救援隊。

多數意外現場陡峭狹窄，需要將擔架直立吊起。（記者佟振國攝）

多數意外現場陡峭狹窄，需要將擔架直立吊起。（記者佟振國攝）

消防隊員實地練習繩索救援技能。 （記者佟振國攝）

消防隊員實地練習繩索救援技能。 （記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
有溫度的感謝信！ 婦人感謝消防隊員救夫 局長發文喊讚
2020-06-03 08:28

有溫度的感謝信！ 婦人感謝消防隊員救夫 局長發文喊讚
慰勞消防隊員協助抗疫 鄭文燦：研擬發放第二階段獎勵金
2020-05-14 13:22

慰勞消防隊員協助抗疫 鄭文燦：研擬發放第二階段獎勵金
稀有純住宅社區 寶睿博第超搶手

稀有純住宅社區 寶睿博第超搶手
慰勞消防隊員談疫情 鄭文燦：已經看到曙光
2020-05-07 14:05

慰勞消防隊員談疫情 鄭文燦：已經看到曙光
業界唯一 聯電消防隊每年投入逾3千萬
2020-04-28 05:30

業界唯一 聯電消防隊每年投入逾3千萬
亂市投資救星存基金

亂市投資救星存基金
社會今日熱門
2020-06-19 11:56

宜蘭救護車執勤途中被撞翻釀4傷 1消防員傷勢嚴重 影片

2020-06-19 11:36

高檢署「二專生」遴選 檢審會正式通過12入圍名單

2020-06-19 11:36

新北市議員服務處樓下大火 竟是毒蟲討債丟鞭炮惹禍

2020-06-19 11:29

檢察官開庭看報紙、滑手機 法務部長：若非公務將嚴懲

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播