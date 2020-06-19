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全國唯一「阿公級」分局長 父親一句話讓他堅持30年

陳建民在學甲分局任職期間，在重陽節探訪同事的年邁父母。（記者王捷翻攝）

陳建民在學甲分局任職期間，在重陽節探訪同事的年邁父母。（記者王捷翻攝）

2020-06-19 20:58:05

［記者王捷／台南報導］預計年節後調整的高階警官異動，終於在前天宣布，其中台南市警六分局長陳健民，是全國年紀最大的「阿公級」分局長，他2月時滿60歲，由於警署規定外勤警官的年齡限制是60歲，他在屆齡前驚險升任台南市警政監，才保住警察生涯。農家子弟出身的陳健民說，當年家裡窮，當竹農的父親一句「老爸籌錢讓你念大學」，讓他在警界堅持30多年。

陳建民老家在中部，父親有一片竹林，收入靠收採竹子與竹筍，尤其凌晨起床挖竹筍的辛苦，至今讓他記憶深刻。30多年前，他的大哥已出社會工作、大姊跟著母親學做美髮，父親好不容易負擔小了點，但那年卻換他面臨人生抉擇。

當年，陳建民考上私立大學法律系跟警大，如果他要享受大學生活，想必父親無法放下重擔，到底選擇哪間學校？在他心中搖擺不定。父親似乎知道他的想法，有天對他說，他打聽警大的軍事化訓練很辛苦，如果不想到警大受苦，要他別擔心，雖然家裡不寬裕，但「老爸再苦都會籌錢讓你念大學」，要他別擔心家裡的狀況。

陳建民說，會填警大，心理也是有正義感，為了讓父親早點退休，他告訴父親，再苦不會比種田還苦，他希望能減少家裡的負擔，而且以後畢業也馬上就有工作。警大的訓練果然很辛苦，但他想起父親的話，讓他再苦都撐過來。

陳建民初任巡官在嘉義民雄分局，之後外派當民雄分局的分駐所長，一路晉升到嘉義市警局的副局長，最後才派任南市警局的督察，歷經犯罪預防科長、交大隊長以及四任分局長，如果今年7月沒升到內勤，陳建民只能退休，所幸他趕在60歲屆齡前升任警政監，延續他的警界人生。

警界內勤退休年限是65歲，這是陳建民最後一次升官，他說，如果不是父親的話，也許他沒辦法堅持這麼久，在警界生涯的終點線前，終於能對得起在天上的父親。

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