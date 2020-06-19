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注意！苗栗縣「前測速桿王」轉移陣地

原在造橋鄉台13甲線的固定式測速照相桿，轉戰沙場，移到頭屋鄉台13線的國道1號高架橋下方（圖左橋墩處）。（記者彭健禮攝）

原在造橋鄉台13甲線的固定式測速照相桿，轉戰沙場，移到頭屋鄉台13線的國道1號高架橋下方（圖左橋墩處）。（記者彭健禮攝）

2020-06-19 18:14:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣台13甲線造橋路段，未來將採區間測速執法，路段間的固定式測速照相桿，顯得「英雄無用武之地」，苗栗縣警察局將之移往頭屋鄉台13線，讓它物盡其用。警察局交通隊表示，移桿作業預計7月完工，待驗證、宣導後，預計11月開始執法，該路段速限50公里，請用路人遵行。

這支固定式測速照相桿新址位於頭屋鄉台13線24公里處、國道1號高架橋下方的南下車道旁；交通隊說，預計7月完工，8月完成驗收，9、10月測試宣導，11月起執法，該路段速限50公里。

交通隊說，這支固定式測速照相桿原本建置在造橋鄉台13甲線9公里處，但因該路段是石虎易出沒路段，發生多起石虎路殺事件；公路總局為保護石虎，實施夜間降速，建置區間測速設備取締超速，讓用路人真正達到減速慢行。

因應未來該路段將採區間測速執法，這支固定式測速桿的功能將被取代，交通隊替它另闢沙場，經評估後，選定移往頭屋鄉台13線的國道1號高架橋下方，執行南下車道的超速取締。

交通隊表示，因該路段為下坡路段，且有國道1號頭屋交流道匯入，車流量大、車速易快，加上下坡尾端即進入頭屋市區，因此選擇移至該處，以維護用路人交通安全。

這支固定式測速桿最早建置在造橋鄉台13甲線9.6公里處，也就是造橋鄉香格里拉樂園入口處附近，一度是全縣「生意」最好的測速桿王，但也因太犀利，有人連續被取締4次，持球棒敲打、噴漆洩憤。

後因台13甲線辦理截彎取直並改道後，路段只剩樂園遊客及周邊少數居民使用，才移置到台13甲線新路段執法，如今又隨區間測速建置完成，再度轉戰沙場。

原在造橋鄉台13甲線的固定式測速照相桿，移到頭屋鄉台13線的國道1號高架橋下方（圖左橋墩處），移置作業進行中，警方預計7月完工。（記者彭健禮攝）

原在造橋鄉台13甲線的固定式測速照相桿，移到頭屋鄉台13線的國道1號高架橋下方（圖左橋墩處），移置作業進行中，警方預計7月完工。（記者彭健禮攝）

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