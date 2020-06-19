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國務機要費案 陳鎮慧出庭稱未獲利力爭免追繳億元

涉入國務機要費案的總統府前出納陳鎮慧今天至高等法院開庭。（記者張文川攝）

涉入國務機要費案的總統府前出納陳鎮慧今天至高等法院開庭。（記者張文川攝）

2020-06-19 17:59:13

［記者張文川／台北報導］高等法院審理纏訟12年的國務機要費案，今天開庭傳喚總統府前出納陳鎮慧，她因轉為污點證人而獲輕判免刑或緩刑，但皆認為她仍是共犯，須與吳淑珍等人連帶追徵沒收1億500萬餘元並以財產抵繳，她上訴主張自己並未獲利，請求查明她是否應負連帶沒收責任。

陳鎮慧今天進出高院都戴口罩，不願回答媒體提問。陳鎮慧被控告共同侵占公有財物、共同利用職務機會詐財、偽證等5罪，一審台北地院認為她配合偵審，對於釐清案情有重大貢獻，判處免刑；二審與更一審都改判7月、緩刑2年。全案經最高法院撤銷發回更審，高院更二審審理中。

歷審雖輕判陳鎮慧，但都認定她仍是共犯，必須與吳淑珍、馬永成、林德訓等人負連帶追徵沒收犯罪所得的從刑責任，連帶攤還犯罪所得1億500萬餘元，得以財產抵繳。

陳鎮慧上訴主張她是奉命行事，沒有任何獲利，請求法官重新查明沒收處分是否妥適。檢方也針對她上訴，要求法院釐清陳鎮慧所涉的洗錢與其他犯行之間，究竟應分論罪名，還是屬裁判上一罪的關係而從一重論罪。

陳鎮慧也透過律師表達，未來開庭時，若傳喚與她所涉案情無關的證人，或是開示與她無關的函詢結果，希望法官能審酌讓她不到庭，並承諾將來不會以自己當時未到庭為由提出上訴。

由於同案被告陳致中、黃睿靚先前曾聲請傳喚立法委員柯建銘作證，以證明國務機要費的除罪化立法問題，當時檢方曾回應指可以直接向立法院函調會計法99之1條修法時的立法意旨與過程，不須傳喚柯建銘。

法官今天為此事問蒞庭檢察官周士榆，函詢立院的明確問題有哪些？周士榆回合，由於最高院的發回裁定已說明得很清楚，請合議庭依職權決定是否還有必要函調立法院，若合議庭認為沒必要，檢方也就不會聲請函調。全案候核辦。

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