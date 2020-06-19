擄板橋滷肉飯千金「想告白」 暗戀男被通緝

警方事後後逮捕2名何姓嫌犯。（資料照，記者王宣晴翻攝）

2020-06-19 16:35:17

〔記者王定傳／新北報導〕去年間，新北市板橋發生「滷肉飯千金」遭擄未遂案件，警方事後逮捕主嫌何世昌及駕車載他到現場的另名嫌犯何恭杰，新北地檢署認為，無證據顯示何恭杰參與犯案，今處分不起訴；至於主嫌何世昌則被檢方通緝中。

據查，35歲的何姓女子在家中所開設的滷肉飯店內幫忙，生活單純，但去年12月1日晚間，她步行回家時，在家門口遭遇驚魂，一名陌生男子從後方拉扯她的頭髮、摀住嘴巴，想強行將她推入旁邊的汽車後座內。

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何女放聲尖叫，蹲低身體，嫌犯見尖叫聲引起附近住戶注意，趕緊停手，跳上汽車逃離現場。

警方事後循線追出2人涉案，何世昌供稱，因為對何女一見鍾情，目的只是告白，何恭杰不知此事，因為他只有跟何恭杰說是處理債務；何恭杰也說，何世昌請他當司機數個月，當天何世昌命他租車，開車到現場，說是要討債，他並不知發生什麼事情。

檢方認為，除了何世昌警詢時指證何恭杰並未涉案，何恭杰與何女素不相識，缺乏犯罪動機，且觀察現場監視器畫面，何恭杰沒有下車查看，或與何世昌共同實施擄人行為，難認他有參與私刑拘禁及傷害的行為分攤。

檢方認為，本案無法排除何恭杰是因擔任司機，受主嫌指揮，駕車前往現場，處分不起訴；至於主嫌何世昌則在通緝中。

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