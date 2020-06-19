為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

擄板橋滷肉飯千金「想告白」 暗戀男被通緝

警方事後後逮捕2名何姓嫌犯。（資料照，記者王宣晴翻攝）

警方事後後逮捕2名何姓嫌犯。（資料照，記者王宣晴翻攝）

2020-06-19 16:35:17

〔記者王定傳／新北報導〕去年間，新北市板橋發生「滷肉飯千金」遭擄未遂案件，警方事後逮捕主嫌何世昌及駕車載他到現場的另名嫌犯何恭杰，新北地檢署認為，無證據顯示何恭杰參與犯案，今處分不起訴；至於主嫌何世昌則被檢方通緝中。

據查，35歲的何姓女子在家中所開設的滷肉飯店內幫忙，生活單純，但去年12月1日晚間，她步行回家時，在家門口遭遇驚魂，一名陌生男子從後方拉扯她的頭髮、摀住嘴巴，想強行將她推入旁邊的汽車後座內。

何女放聲尖叫，蹲低身體，嫌犯見尖叫聲引起附近住戶注意，趕緊停手，跳上汽車逃離現場。

警方事後循線追出2人涉案，何世昌供稱，因為對何女一見鍾情，目的只是告白，何恭杰不知此事，因為他只有跟何恭杰說是處理債務；何恭杰也說，何世昌請他當司機數個月，當天何世昌命他租車，開車到現場，說是要討債，他並不知發生什麼事情。

檢方認為，除了何世昌警詢時指證何恭杰並未涉案，何恭杰與何女素不相識，缺乏犯罪動機，且觀察現場監視器畫面，何恭杰沒有下車查看，或與何世昌共同實施擄人行為，難認他有參與私刑拘禁及傷害的行為分攤。

檢方認為，本案無法排除何恭杰是因擔任司機，受主嫌指揮，駕車前往現場，處分不起訴；至於主嫌何世昌則在通緝中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
求愛遭拒竟街頭擄她 性侵凌虐拍裸照勒索
2020-06-11 10:55

求愛遭拒竟街頭擄她 性侵凌虐拍裸照勒索
債務糾紛當街擄人上車 3嫌被起訴
2020-06-01 11:42

債務糾紛當街擄人上車 3嫌被起訴
主謀策劃這場 「黃金搶案」佈局已久

主謀策劃這場 「黃金搶案」佈局已久
追討3萬債務高雄3煞清晨摩鐵押走母嬰 警圍捕救人
2020-05-28 11:11

追討3萬債務高雄3煞清晨摩鐵押走母嬰 警圍捕救人

網紅「吃屎哥」疑遭霸凌 嫌犯直播還嗆聲
2020-03-15 23:06

網紅「吃屎哥」疑遭霸凌 嫌犯直播還嗆聲
亂市投資救星存基金

亂市投資救星存基金
男遭3煞強押上車 獲釋卻稱是自願上車
2019-12-16 20:48

男遭3煞強押上車 獲釋卻稱是自願上車
女當街遭擄驚聲尖叫？ 警攻堅破門救人卻氣歪了...
2019-11-23 18:34

女當街遭擄驚聲尖叫？ 警攻堅破門救人卻氣歪了...
社會今日熱門
2020-06-18 19:58

兒闖IKEA被判刑 李興文陪子出庭嘆：「該長大了」

2020-06-18 20:38

男網友受傷要包機來台治療？55歲婦人暈船險遭騙45萬

2020-06-18 20:36

古井童屍就是陸正？ 法務部：轉請檢方儘速查明

2020-06-18 20:57

6/18 威力彩連36摃頭獎上看8.5億 獎號出爐囉！

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播