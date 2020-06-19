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撿到比熊犬好心照料卻走失 愛媽反被飼主告侵占

撿到比熊犬好心照料卻走失，愛媽反被飼主告侵占，台北地檢署處分不起。（資料照）

撿到比熊犬好心照料卻走失，愛媽反被飼主告侵占，台北地檢署處分不起。（資料照）

2020-06-19 16:05:18

〔記者陳慰慈／台北報導〕陳姓女子友人撿到一隻有病的比熊犬，因找不到狗狗身上有晶片，交給常自掏腰包照顧流浪毛孩的陳女上網貼文找飼主，陳女委請同樣是愛狗人士的潘姓女友人照顧，女飼主看到貼文後，和陳女、潘女約在獸醫院見面，未料比熊犬卻在碰面前走失了，女飼主怒而提告侵占，台北地檢署調查認為，陳、潘女都是愛狗人士，無意圖為自己或第三人不法所有，今處分不起訴。

今年初，陳女在路邊撿到有皮膚病、疝氣，又尚未結紮的比熊犬，但狗狗身上未植入晶片，找不到主人，陳女只好上網找主人，並先將比熊犬委託同樣是愛狗人士的潘女照顧，女飼主看到貼文後跟陳女聯絡，但因女飼主說不出比熊犬有哪些特徵與病徵，陳女懷疑女飼主並非是真的狗主，雙方因此約定在獸醫院見面，除要女飼主支付治療比熊犬的費醫療費，另要求幫狗狗植入晶片。

未料在雙方約定日期前，潘女帶比熊犬跟家中的兩隻愛犬到河濱公園散步，她卻被騎著YOUBIKE的學生撞倒，三隻狗狗因此全跑了，兩隻愛犬因認得回家的路最後自己回家，但比熊犬卻走失弄丟了，女飼主懷疑兩人編織理由誆騙，想要侵占她的狗，向兩人索討5萬元賠償遭拒，怒而提告。

檢方調查，河濱公園無監視器，無法證明比熊犬是否真為走失，但因陳女長期金援照顧流浪毛孩，潘女也是協助流浪狗送養國外的中途之家，兩人都是愛狗人士，加上無證據證明兩人有侵占的不法意圖，檢方因此予以不起訴。

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