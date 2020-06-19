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懷疑女友染武肺還趴趴走 老翁怒拿刀割她頸判刑5年

台中地院審理時，老翁否認有殺人犯意，辯稱只是氣憤而嚇嚇劉女，法官考量雙方已和解，老翁已賠償6萬元，依殺人未遂罪輕判徒刑5年。（資料照）

台中地院審理時，老翁否認有殺人犯意，辯稱只是氣憤而嚇嚇劉女，法官考量雙方已和解，老翁已賠償6萬元，依殺人未遂罪輕判徒刑5年。（資料照）

2020-06-19 16:34:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市73歲的魏姓老翁，今年2月間懷疑同居的劉姓女友，感染了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），還到處趴趴走，氣得趁劉女熟睡時，持菜刀割劉女三刀，位置都在可致人於死的頸部，還威脅「讓妳死」，台中地院審理時，老翁否認有殺人犯意，辯稱只是氣憤而嚇嚇劉女，法官考量雙方已和解，老翁已賠償6萬元，依殺人未遂罪輕判徒刑5年，可上訴。

判決書指出，老翁與劉女同居於中市北屯區，今年2月18日，劉女熟睡之際，老翁突然持菜刀割劉女3刀，還出口威脅「讓妳死」，劉女驚醒抵抗時，老翁手中菜刀掉落，員警馳抵將老屋逮捕。

老翁於偵訊時說，劉女在餐廳從事洗菜等工作，案發之前，他發現劉女臉色紅潤，又沒有喝酒，他進而懷疑劉女感染武漢肺炎，希望劉女到醫院求診檢查3天，劉女卻只有去檢查1天，他擔心劉女會把武漢肺炎傳染給其他人，包括他的家人、餐廳員工與客人，台中地檢署認為老翁有殺人之意，依殺人未遂罪起訴，可判處10年以上、無期徒刑或死刑。

台中地院審理時，老翁宣稱無殺人之意，只是想傷害與驚嚇劉女，他辯稱，他希望劉女在家休養3天，劉女卻執意外出，他才會生氣動刀，法官認為，老翁觸犯殺人未遂罪，但他已與劉女和解，賠償對方6萬元，獲得劉女的原諒，據此輕判徒刑5年，可上訴。

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