廢墟上吊無名男屍亡魂漂流9年 經DNA比對終返家

海山警分局巡佐蔡淑女（右）協助無名男屍找到家人。（記者陳薏云翻攝）

2020-06-19 14:27:44

〔記者陳薏云／新北報導〕2011年3月中，國立台灣藝術大學7名學生，以廢墟為題拍攝影片，前往板橋區民族路一處廢棄的客運站取景，赫然在4樓上鎖的房間內，發現一具身首異處的上吊男屍，嚇得連忙報警。此案經警方公告仍無家屬認領，最後安奉於三芝區公塔。海山警分局巡佐蔡淑女不放棄，幾經比對後，終於本月確認男屍身分，並通知其胞妹，讓亡魂得以返家。

海山警分局巡佐蔡淑女2019年元月初比對無名屍體系統，發現一起2010年8月民眾報案失蹤協尋時年53歲，設籍萬里區的簡姓男子，有註記身高172公分，及最後去向為板橋區，雖其他相關衣著、特徵均未陳述，感覺與板橋此起無名屍有些許關連。

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蔡淑女再向鑑識小組調閱當年案發照片比對，由於失蹤簡姓男子的雙親均已過世，僅查出其妹妹住在三峽區，蔡淑女商請三峽分局鑑識巡官陳麒任協助，就近便民採樣簡妹DNA，再將採樣檢體函送法務部法醫研究所鑑驗比對，經法醫所初步鑑驗函復，需要再找其他手足一人採樣比對才能更精確。

蔡淑女再找到其家族中唯一男性為失蹤者簡男堂弟，再送採驗幾近確定與該無名屍體相符，沒想到之後爆出簡男於民國2013年及2014年竟然還有報稅紀錄，讓簡妹質疑DNA科技比對正確性，案件只好擱置等待檢察官進行後續查證。

經檢察官抽絲剝繭查證後，今年6月1日通知簡妹到庭，告知查證報稅狀況為人頭帳戶，該公司稱並未有此員工，才讓案情真相大白，蔡淑女後續更協助簡妹到戶政事務所辦理除戶、板橋殯儀館塔位位置確認，因DNA比對串起尋人情，順利助亡靈於端午節前夕落葉歸根。

海山警分局長林温柔呼籲失蹤多年者家屬，DNA科技鑑驗精準度能提高確認無名屍體身分的機會，不要太早放棄希望，可以向法務部法醫研究所、警察局鑑識中心及各分局偵查隊、防治組請求協助採樣DNA鑑驗比對，完全免費，讓尋人過程多一些線索，多一種協尋管道就多一次機會，串起失蹤多年者與家屬團圓的願望，幫助親人早日找到回家的路。

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