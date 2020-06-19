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被指替山口組洗錢...南國熙提告 媒體人均脫身

南國熙（左）不滿媒體指他為山口組洗錢怒提告，但法院判他敗訴。（資料照）

南國熙（左）不滿媒體指他為山口組洗錢怒提告，但法院判他敗訴。（資料照）

2020-06-19 12:59:29

〔記者溫于德／台北報導〕已故國學大師南懷瑾的兒子南國熙，不滿名嘴胡忠信、蔡玉真，與新新聞記者指他涉入日本黑道山口組洗錢案，連帶求償100萬元並登報道歉。台北地院認為被告均已合理查證才報導，故判南國熙敗訴。可上訴。

判決指，胡忠信、蔡玉真2016年9月間均在政論節目上談到南國熙涉嫌山口組洗錢案。

新新聞記者同月報導也提到，「真正的關鍵人，是擁有美國籍的AsiaVest大股東南國熙，他是國學大師南懷瑾的兒子...日本山口組洗錢案的要角們，並沒有因為○四年在臺灣被捕獲而銷聲匿跡...只是學兼儒道釋的大師南懷謹若在世，看到兒子的作為，不知有何感想？」等語。

南國熙認為相關言論不實影射他涉嫌幫助山口組黑幫成員洗錢，故意侵害個人名譽，提起民事告訴。

被告均辯稱，相關言論出自日本國東京地方法院判決、警方公開資料、香港交易所網站等，有相當理由確信為真。

法官審理後認為，被告均為新聞從業人員，本於媒體新聞及言論自由，關注國際重大洗錢案件，既然已合理查證，且有相當理由確信為真，雖無法完全證明報導內容為真，仍受言論自由保障，故判南國熙敗訴。

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