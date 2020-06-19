高檢署「二專生」遴選 檢審會正式通過12入圍名單

法務部檢察官人事審議委員會通過二專生入圍名單。（記者吳政峰攝）

2020-06-19 11:36:10

〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官人事審議委員會19日討論檢察官調二審辦事（職期兩年，俗稱二專生）名單，由於過半的9名票選委員已於18日提出12人口袋名單，大會尊重其決定，如數通過，將交法務部長蔡清祥從中遴定8位，並於24日公布正式名單。

擔任票選委員的台北地檢署檢察官林達，另外提案討論高檢署主任檢察官彭坤業的主任一職，直指彭坤業接受陳情涉有違失，要求蔡清祥、檢察總長江惠民、高檢署檢察長邢泰釗儘速處理，並召開「職期審查會」，研議是否把他調為檢察官。

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林達另提案，希望研議檢討改進「二專生」遴選機制，希望比照「三專生（輪調上二審，職期三年）」，較公平；而調法務部、廉政署或司法官學院辦事檢察官調陞主任部分，林達亦請請法務部研議處理。

十二人名單如下：

一、台北地檢署檢察官林淑玲（女，司法官學院30期）

二、台北地檢署檢察官周慶華（女，司法官學院33期）

三、台南地檢署檢察官周文祥（男，司法官學院36期）

四、新竹地檢署檢察官林奕彣（女，司法官學院37期）

五、台北地檢署檢察官林安紜（女，司法官學院37期）

六、台中地檢署檢察官謝謂誠（男，司法官學院38期）

七、桃園地檢署檢察官丁俊成（男，司法官學院38期）

八、高雄地檢署主任檢察官曾靖雅 （女，司法官學院40期）

九、高雄地檢署檢察官鄭益雄（男，司法官學院44期）

十、新北地檢署檢察官卓俊吉（男，司法官學院45期）

十一、高雄地檢署檢察官施昱廷（男，司法官學院46期）

十二、台中地檢署檢察官林思蘋（女，司法官學院50期）

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