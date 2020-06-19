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指使補刀砍斷「深海閻王」腳筋 朱雪璋妻繳罰金換免囚

吳佩樺（右）今到北檢執行科報到繳罰金，面對媒體追問不發一語。（記者陳慰慈攝）

吳佩樺（右）今到北檢執行科報到繳罰金，面對媒體追問不發一語。（記者陳慰慈攝）

2020-06-19 10:11:40

〔記者陳慰慈／台北報導〕自稱朱元璋後代的台北市光信里前里長朱雪璋，4年前設局比武，糾眾撂人圍毆並砍傷柔術高手「深海閻王」王毓霖，朱並持刀砍斷王男的腳筋；一審台北地院、二審高等法院都判朱雪璋6年徒刑，朱妻吳佩樺依傷害罪判刑5月，得易科罰金，今年5月20日全案定讞，朱雪璋潛逃未向台北地檢署報到被通緝，北檢今通知吳女上午10點到執行科報到，同意讓張女免入監，繳罰金15萬3千元，吳女提早報到，繳完罰金火速閃人。

吳女今天上午約9時許到北檢執行科報到，頭戴鴨舌帽與口罩，還戴上墨鏡，將臉部包緊緊，繳完罰金執行完畢後，面對媒體追問朱雪璋下落等問題，吳女均不發一語，隨即火速搭上計程車離開。

2016年2月16日下午，朱雪璋透過臉書向王毓霖下戰帖，邀王當晚到朱位於北市延吉街的「正心道場」比武，朱卻安排20多名黑衣幫手埋伏。當晚10點多，王毓霖等人抵達道場，朱雪璋只同意王毓霖、蔡櫂全與詹姓裁判等3人進入，3人誤以為朱要閉門切磋，走進地下室的道場即遭朱找來的20多名黑衣人，分持球棒、木劍圍毆，王毓霖還被朱雪璋持刀砍斷腳筋。

案發後朱雪璋一度被羈押200多天，後來獲80萬元交保。全案共26名被告遭起訴，朱雪璋則被依重傷害罪起訴；朱妻吳佩樺則因在王毓霖下跪求饒時，喊了一聲「再補一刀，算我的」，指使丈夫補刀，也被依教唆重傷害罪起訴論刑。朱雪璋的通緝時效，則到2060年5月20日。

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