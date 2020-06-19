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首頁　>　社會

三角戀情引殺機！男險被刺死 女嫌二審改判5年半

鄭女不滿楊男移情別戀，涉嫌持刀殺人未遂，高雄高分院審酌她和解，楊男也為她求情，從輕改判5年6月徒刑，另犯強制罪部分，則處3月徒刑，可易科罰金。（資料照）

鄭女不滿楊男移情別戀，涉嫌持刀殺人未遂，高雄高分院審酌她和解，楊男也為她求情，從輕改判5年6月徒刑，另犯強制罪部分，則處3月徒刑，可易科罰金。（資料照）

2020-06-19 07:30:21

〔記者鮑建信／高雄報導〕鄭姓女子不滿感情被玩弄，約楊姓男友見面時，涉嫌持刀刺殺他胸部等處後，一路追到楊住處管理室，並取走他的手機，了解其交友狀況，被地院依殺人未遂等罪，判處執行刑7年10月，高雄高分院審酌她和解，楊男也為她求情，從輕改判5年6月徒刑，另犯強制罪部分，則處3月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，2018年9月1日晚上，鄭女和楊男在西子灣約會時，她因懷疑楊另結新歡而發生口角，兩人因而不歡而散，楊並返回鳳山區文德路住處，但鄭女認為感情被玩弄，又被獨自留在現場，因而懷恨在心。

隔天凌晨一點多，鄭女約楊男在他住處樓下見面時，涉嫌持隨身攜帶的水果刀，朝他胸腹部及左手臂刺殺2刀後，楊隨即傳簡訊告知友人張女他被刺傷之事，並逃向大樓的車道管理室求救，鄭女卻緊追在後，欲了解他交友狀況，並在途中與他發生拉扯、爭搶其手機。

後來，楊跑到管理室癱在椅子上，由警衛報警，員警到場處理，將他緊急送醫救治，始倖免於難，但其手機也被鄭女拿走。

二審合議庭審酌楊女賠償20萬元，離婚沒有收入，3個小孩由前夫照顧，並曾住院治療，有精神不穩等情形，加上楊男替她求情，因此從輕發落，可上訴。

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