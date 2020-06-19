兆豐銀「內鬼」詐貸3億炒20多間房 女行員30萬交保、前夫聲押禁見

時任兆豐銀行新店分行女職員石蕙瑄。（記者錢利忠攝）

2020-06-19 06:52:00

首次上稿 05:43

更新時間 06:52

〔記者錢利忠／台北報導〕時任兆豐銀行新店分行女行員石蕙瑄，涉勾結曾為房仲的前夫許皓青，內神通外鬼利用人頭買屋，並由負責房貸及信貸業務的石女自行核貸，灌水成交價狂買雙北地區20多間中古屋，詐騙兆豐銀超額放貸3億多元；檢調昨搜索及約談石女等17人；許男昨晚已被聲押禁見，石女漏夜偵訊後以30萬元交保。

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現仍任職於兆豐銀的石女，原先在新店分行承辦個人消費金融及房貸與信貸核貸業務，卻涉嫌勾結5名地政士及3名房仲，先利用人頭申貸買屋，由地政士偽造虛增成交價金及不實申報稅款，最後交由石女自行核貸等方式，買入20多間雙北地區的中古屋，超額詐貸兆豐銀多達3億多元，超貸的不法所得全拿去支付下一戶物件的頭期款。

檢調調查，石女跟許男於2015年6月至2017年11月間，先後找來20多名人頭充當買方，分別在台北市文山區、士林區、北投區，以及新北市板橋區、中和區及土城區等地段，以每戶數百萬至2千多萬元不等金額買入中古屋後，即偽造虛增成交價格，平均已申貸購入的每戶房產，均被虛增成交價金多達1千多萬元。

光是位於台北市士林區天母北路的一戶物件，石女及許男便靠著虛增成交價金的方式，詐欺超貸多達1千多萬元，實際成交價原為2千萬元出頭，卻虛報成交價達到3千多萬元。另外，2人購入中和區景平路上的舊公寓，實際買價原僅1300多萬元，最後卻在實價登錄網上虛增成交價至2100多萬元，不僅影響實價登錄的真實性，也大增兆豐銀放貸風險。

全案經兆豐銀新店分行內部查帳後發現提告，案發後石女已被兆豐銀調職靜候調查。

時任兆豐銀行新店分行女職員石蕙瑄。（記者錢利忠攝）

時任兆豐銀行新店分行女職員石蕙瑄的前夫許皓青，昨晚訊後被依涉詐欺等罪諭令聲押禁見。（記者錢利忠攝）

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