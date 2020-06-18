大甲媽回鑾！機車行突擺凳要壓轎金 警力包圍不給壓

大甲媽祖鑾轎今天回鑾行經彰化市區時，機車行業者抬出綁著金紙的長板凳要給鑾轎壓轎，但被30名員警包圍，不讓鑾轎進入，以便順利前進。（記者湯世名攝）

2020-06-18 21:33:19

〔記者湯世名／彰化報導〕不給壓！大甲媽祖鑾轎今天下午回鑾行經彰化市大埔路慈元寺時，一旁的機車行業抬出兩個綁著金紙的長板凳，要給鑾轎駐駕壓轎，但在彰化縣警局長方仰寧一聲令下，30名員警把機車行團團包圍，不讓媽祖鑾轎進入，以便鑾轎順利前進。方仰寧強調，這是因為機車行業者臨時才要擺板凳，若大家都這樣做，秩序會大亂、行程受影響，因此以警力排除。

大甲媽鑾轎今天下午進入彰化市大埔路時，彰化縣警局部署的警力多達數百人，鑾轎下午5點抵達慈元寺時，一旁的機車行業者突然擺出兩個綁著金紙的長板凳，要讓媽祖鑾轎壓轎，方仰寧率領大批警力，把機車行團團包圍，一度多達30名警力，與機車行業者溝通後，媽祖鑾轎順利進入慈元寺。

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大甲媽祖鑾轎駐駕完畢離開慈元寺，繼續前進走到大埔路上時，大批警力仍把機車行團團包圍，就是不讓鑾轎壓轎，鑾轎順利前進離開現場後，現場警力才解除。

方仰寧表示，他們發現這家機車行業者事先並未向大甲鎮瀾宮申請讓鑾轎壓轎，是臨時才擺出長板凳，若每個人都突然這樣做，秩序一定會大亂，媽祖的行程也會受到影響，因此以優勢警力排除，呼籲信眾雙手合十膜拜即可，千萬不要臨時要壓轎金或鑽轎腳，如此將會讓秩序大亂並影響行程，警方絕對會以強制力排除。

彰化縣警察局長方仰寧下令30名員警包圍機車行，不讓鑾轎進入，以便順利前進。（記者湯世名攝）

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