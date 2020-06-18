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議員爆中市警「開單聖地」！5個月逾1800張未兩段式左轉

中市警察開單熱點5個月狂拍近2000張，民眾荷包淌血。（圖：賴佳微提供）

中市警察開單熱點5個月狂拍近2000張，民眾荷包淌血。（圖：賴佳微提供）

2020-06-18 17:45:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員賴佳微表示，台中市自由、復興路口因道路設計不良，不少機車族以為是T字道路可以直接左轉，成交警取締熱點，一年光在該點就開出3288張機車未兩段式左轉的罰單，今年1到5月更已開超過去年罰單半數的1807張，預估今年全年開單數可望破4000張，籲交通局速改善，以免民眾無辜荷包淌血。

賴佳微指出，當地交通道路設計不良，自由路與復興路口完全不像十字路口，因為復興路一過自由路有一側從四線道變成一線道，且同是復興路竟不在同一條直線上，以致騎在外側車道的機車族遠遠來看就是T字路口，往往以為可以直接左轉。

賴佳微昨日到現場勘察，短短10分鐘內就看到近20台的摩托車直接左轉，尤其夜間照明更不清楚，騎士多未能注意兩段式左轉警示牌，逕自左轉後就被等在對側的交警逮個正著，很多人被攔停開單第一時間都還不知道自己錯在哪。

賴佳微說，光該路段一年就開出3288張機車未兩段式左轉的罰單，今年1到5月更已開超過去年罰單半數的1807張現在當地員警都知道那裡是開單聖地，只要到那裡一定輕鬆衝業績。

賴佳微說，交通設計的瑕疵不應該讓無辜市民來承受，台中市究竟還有多少的路口在道路上設計是有問題的，要求交通局通盤檢討調整改善，而不是像設計讓民眾誤入的陷阱，警政體系也應檢討開單數據並匯報給交通局檢討路口設計如何修正、或加強照明等，不能只是開單開到爽就了事，讓民眾成了冤大頭。

台中市交通局長葉昭甫表示，復興路接自由路口為一不對稱十字路口，南側道路較寬，北側道路較窄，因該路口北向左轉自由路車流多，會與南向車流產生行車動線衝突，市府才在路口規劃機車兩段式左轉，減少車禍事故。

此外，復興路側也已設置2面兩段式左轉牌面，在遠端號誌設1面兩段式左轉牌面，提醒用路人遵守交通規則。

警察局表示，交通局在復興路及自由路內側車道分別繪設「禁行機車」標字，另路口分別繪有「機慢車左轉待轉區線」及「機慢車兩段左轉標誌」，標誌標線繪設明確，經派員現勘無遮蔽情況。

該路段交通事故統計，今年至6月7日止共10件，較去年同期15件減少，因「兩段式左轉規定」可有效減少車禍發生，平日將安排各分局及交通警察大隊定期對交通標線、標誌及號誌進行稽查，維護居民出入安全。

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