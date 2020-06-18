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農夫竹林割草不慎自傷腳踝 救護車進不去人力揹下山

南投縣7旬農夫不慎被自己的割草機割傷，造成左腳踝血流如注情形。（記者謝介裕翻攝）

南投縣7旬農夫不慎被自己的割草機割傷，造成左腳踝血流如注情形。（記者謝介裕翻攝）

2020-06-18 17:05:22

〔記者謝介裕／南投報導〕農田工作意外又一樁！南投縣竹山鎮與雲林縣林內鄉交界山區的1處竹林，今日上午9時許，1位7旬農友手持割草機進行除草工作時，不慎割傷自己左腳踝，瞬間，血流如注，幸好消防及義消人員以「人力接駁」方式克服山路車輛無法進入問題，成功地將人揹負下山，送醫救治後，已無大礙。

南投縣消防局指出，值班人員接獲該案通報後，隨即指示竹山消防分隊出動救護車前往，惟來到投158甲線桶頭路段時，傷者妻子聲稱，距離患者受傷的林地大約還有150公尺，因山路過於狹小，車輛無法通行，所以請救護人員下車，並引領他們徒步展開救援工作。

救護人車抵達現場時，儘管患者已利用毛巾包紮試圖止血，但遭割草機刀片割傷的左腳踝，仍不時出血，以致造成患者臉色蒼白、盜汗等症狀出現，救護人員遂予以暫時止血後，再輪流背著患者走下山至救護車停放處後，隨即再進行靜脈注射穩定其生命徵象後，迅速送往竹山秀傳醫院醫治，再次成功完成救人勤務。

消防人員表示，最近因天氣不穩定，午後常下起雷陣雨，導致農友在山區工作的意外頻傳，日前信義鄉還發生1起農用搬運車翻覆造成祖孫1死1傷的悲劇，因此呼籲農友操作割草機等危險機具時，一定要做好防護措施，注意自身安全，避免類似發生意外。

南投縣7旬農夫不慎被自己的割草機割傷，救護人員予以包紮止血情形。（記者謝介裕翻攝）

南投縣7旬農夫不慎被自己的割草機割傷，救護人員予以包紮止血情形。（記者謝介裕翻攝）

南投縣7旬農夫不慎被自己的割草機割傷，救護人員予以包紮止血情形。（記者謝介裕翻攝）

南投縣7旬農夫不慎被自己的割草機割傷，救護人員予以包紮止血情形。（記者謝介裕翻攝）

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