葉世文詐12萬公款二審辯論 檢認敗壞官箴求處重判

前營建署長葉世文今被提訊到高等法院開庭。（記者張文川攝）

2020-06-18 14:57:09

［記者張文川／台北報導］前營建署長、前桃園縣副縣長葉世文，因八德、林口A7合宜住宅收賄案與財產來源不明等罪，合併執行14年徒刑確定，目前在台中外役監服刑；他另案被控於2008年至2014年署長與副縣長時期，詐領特別費、縣政業務費12萬餘元，一審桃園地院將他判刑8年，二審高院今開庭辯論，葉世文辯稱收據、發票都有實際消費，不是用空白單據核銷，堅稱無罪，蒞庭檢察官認為他敗壞官箴，犯後狡辯態度不佳，建請從重量刑。合議庭定7月14日宣判。

桃園地院一審依利用職務機會詐取財物罪，判葉世文8年徒刑、褫奪公權7年，沒收不法所得12萬餘元。

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檢方起訴指出，葉世文2008年9月及2013年6月擔任營建署長時，指示李姓秘書向餐廳取得空白收據，自行填載不實消費內容後核銷，詐得署長特別費2萬4400元；2013年7月至2014年5月任桃園副縣長期間，又指示秘書、工友製作登載不實的餐敘、贈禮公文報帳核銷，詐領特別費及縣政業務費9萬8679元。

葉世文今辯稱，所有核銷單據都有實際消費，他沒有親自或指示下屬拿空白收據不實核銷，只是秘書的核銷便簽記載有錯誤，是報銷程序的失誤，且便簽並非正式公文，他認為檢方有所誤解，「我從事公務這麼多年，掌握的預算都幾百幾千億，我會為了3、4千元的餐費報假帳嗎？這合乎邏輯嗎？」強調自己已為犯罪付出代價，但他沒做過的事仍要力爭清白，希望法官判無罪。

蒞庭檢察官陳孟黎則反駁，主官管並非請客、花錢都可以核銷特別費，例如葉世文在副縣長任內請休假與妻子到花東，是旅遊性質，不是公務行程，請客吃飯卻也報核銷，另一例是葉宴請兩位退休公務員，也與公務無關，仍報公帳核銷特別費，檢方認為葉至今未認罪，詐領行為敗壞官箴，犯後態度不佳，建請合議庭從重量刑。

前營建署長葉世文今被提訊到高等法院開庭。（記者張文川攝）

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