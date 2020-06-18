慘被騙近50萬 家庭主婦聯手警方假鈔逮車手

58歲劉姓家庭主婦聽從警方指示，提著假鈔前往與詐團相約交款地點。（記者陳薏云翻攝）

2020-06-18 15:23:35

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名58歲劉姓家庭主婦，16日接獲詐騙集團電話，誆稱劉女涉案，財產將被查扣，必須把錢交出來保管，劉女一時緊張，傻傻將錢跟存摺都交給詐騙集團，遭騙近50萬元，後劉女察覺遭騙，遂與警方合作，假裝再上當，將70萬假鈔放置機車踏板上，警方埋伏待車手取款時將人拿下，全案依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌送辦。

據了解，劉女16日接到電話，詐欺集團假冒檢警，稱其涉詐騙、擄人勒贖等案，需先保管其名下財產，於釐清案情後再行發還，劉女先於16日14時許以丟包方式，交付現金新台幣37萬及個人帳戶存摺2本、提款卡3張，後其名下帳戶隨即又遭盜領新台幣12萬7000元，共損失新臺幣49萬7000元，戶頭一毛不剩。

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劉女後驚覺遭騙，急忙向警方報案，警方到劉女家釐清案情時，詐團食髓知味再來電，又要劉女交付現金，此時警方指導劉女，向詐騙集團謊稱尚能貸款70萬元，並與詐騙集團約定於17日15時許交付款項。

隨後警方給劉女一包假鈔，要劉女將假鈔放在與詐團相約交付的地點，劉女後將假鈔放在住家旁的機車腳踏墊上，警方也在一旁佈署埋伏，不到1分鐘，果然見到車手前來取款，警方一擁而上，成功逮捕22歲陳姓車手，現場並扣得工作機2支，經立即積極向上溯源，帶同陳姓車手前往詐騙集團上游所指定位於臺北市中山區長安東路之收水地點，又查獲二層收水的18歲錢姓男子，並當場查扣點鈔機1台、現金、現金10萬6300元，隨即將2人帶案偵辦。

經詢問犯嫌陳、錢兩人坦承犯行不諱，全案將依涉詐欺、洗錢防制法等罪，移請新北地檢署偵辦，並建請羈押，另將持續向上溯源擴大偵辦，期能瓦解幕後詐欺集團。

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警方將22歲陳姓車手（右一）以及收水的18歲錢姓男子（左一）移送法辦。（記者陳薏云翻攝）

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