澎湖婦人撿拾螺貝失蹤 深夜發現遺體

老婦人發現已無呼吸心跳，呈現明顯死亡狀態。（澎湖縣政府消防局提供）

2020-06-18 01:03:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕利用潮汐撿拾螺貝，一直是澎湖人日常，但大海中隱藏危機，澎湖縣政府消防局17日深夜10時18分受理白沙警分局轉報，接獲民眾陳先生報案指稱，家人上午騎乘機車外出撿拾螺貝未歸，經擴大搜尋，池西岩瀑海域發現失蹤婦人遺體。

澎湖縣政府消防局調查指出，陳姓民眾向警方報案指稱家人失蹤，失蹤者為女性、約73歲、住西嶼鄉竹灣村）在17日上午10時左右，騎乘機車前往西嶼鄉海域（但前往之海域不明）撿拾貝類未歸。消防局獲報後，立即派遣第二大隊及西嶼分隊消防及救護車輛共3輛前往搜救（人員6名），現場由副大隊長蔡順孝指揮。

請繼續往下閱讀...

另澎湖縣政府消防局通知海巡署第十三巡防區協助岸際搜索，並電請漁業廣播電台通知鄰近西嶼鄉海域作業船隻加入協尋。17日深夜11時30分副大隊長蔡順孝回報，於池西岩瀑海域發現失蹤婦人，但已呈現OHCA（無呼吸心跳等生命徵象）狀態，旋即由現場勤務人員攜帶長背板涉水打撈遺體，深夜11時57分順利將遺體搬運上岸。

由於婦人已無生命徵象明顯死亡，全案交由警方調查處理。因澎湖群島四面環海，潮間帶向外延伸數百公尺，孕育許多海洋生物，因此被澎湖人視為大海冰箱，利用漲退潮汐原理，前往潮間帶撿拾螺貝或夜間照海等，但大海隱藏許多危險，澎湖縣政府消防局提醒民眾，前往海邊活動還是結伴同行較為安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法