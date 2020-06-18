為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

澎湖婦人撿拾螺貝失蹤 深夜發現遺體

老婦人發現已無呼吸心跳，呈現明顯死亡狀態。（澎湖縣政府消防局提供）

老婦人發現已無呼吸心跳，呈現明顯死亡狀態。（澎湖縣政府消防局提供）

2020-06-18 01:03:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕利用潮汐撿拾螺貝，一直是澎湖人日常，但大海中隱藏危機，澎湖縣政府消防局17日深夜10時18分受理白沙警分局轉報，接獲民眾陳先生報案指稱，家人上午騎乘機車外出撿拾螺貝未歸，經擴大搜尋，池西岩瀑海域發現失蹤婦人遺體。

澎湖縣政府消防局調查指出，陳姓民眾向警方報案指稱家人失蹤，失蹤者為女性、約73歲、住西嶼鄉竹灣村）在17日上午10時左右，騎乘機車前往西嶼鄉海域（但前往之海域不明）撿拾貝類未歸。消防局獲報後，立即派遣第二大隊及西嶼分隊消防及救護車輛共3輛前往搜救（人員6名），現場由副大隊長蔡順孝指揮。

另澎湖縣政府消防局通知海巡署第十三巡防區協助岸際搜索，並電請漁業廣播電台通知鄰近西嶼鄉海域作業船隻加入協尋。17日深夜11時30分副大隊長蔡順孝回報，於池西岩瀑海域發現失蹤婦人，但已呈現OHCA（無呼吸心跳等生命徵象）狀態，旋即由現場勤務人員攜帶長背板涉水打撈遺體，深夜11時57分順利將遺體搬運上岸。

由於婦人已無生命徵象明顯死亡，全案交由警方調查處理。因澎湖群島四面環海，潮間帶向外延伸數百公尺，孕育許多海洋生物，因此被澎湖人視為大海冰箱，利用漲退潮汐原理，前往潮間帶撿拾螺貝或夜間照海等，但大海隱藏許多危險，澎湖縣政府消防局提醒民眾，前往海邊活動還是結伴同行較為安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
老阿嬤深夜離家失聯 在圳邊發現拐杖、拖鞋
2020-06-11 19:51

老阿嬤深夜離家失聯 在圳邊發現拐杖、拖鞋
毛毛的！8旬婦採筍失蹤11小時 警竟在墓地找到她
2020-06-11 14:34

毛毛的！8旬婦採筍失蹤11小時 警竟在墓地找到她
投資令人頭痛？新解法出爐！再拿手續費優惠

投資令人頭痛？新解法出爐！再拿手續費優惠
8人登山隊受困合歡溪步道 救難人員漏夜冒險救出
2020-06-02 07:55

8人登山隊受困合歡溪步道 救難人員漏夜冒險救出
8旬翁爬陽明山失聯 疑失足陳屍草叢
2020-05-14 20:26

8旬翁爬陽明山失聯 疑失足陳屍草叢
重磅建設逐一到位 副都心買氣強強滾

重磅建設逐一到位 副都心買氣強強滾
男子卑南溪出海口捕魚失蹤 消防人員搜救
2020-05-12 23:11

男子卑南溪出海口捕魚失蹤 消防人員搜救
社會今日熱門
2020-06-17 09:06

納智捷電動車停路邊突起火 疑電池因素釀災

2020-06-17 09:20

台61線桃園觀音高架段砂石車翻覆 土石佔滿車道交通中斷 影片

2020-06-17 09:53

老爸死了不回家奔喪 老媽媽立遺囑不讓兒子繼承家產

2020-06-17 10:04

「台大宅王」張彥文當街殺女友性侵 更二審改判無期徒刑

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播