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一怒為紅顏！疑酒店小姐劈腿 他揪9車堵人談判還開槍

蔡姓男子（見圖）受訪時表示，他根本不曉得酒店小姐還有男友。（記者王捷攝）

蔡姓男子（見圖）受訪時表示，他根本不曉得酒店小姐還有男友。（記者王捷攝）

2020-06-18 00:45:21

［記者王捷／台南報導］台南市安平區觀夕平台16日凌晨發生槍擊案，陳姓男子糾眾共9輛轎車與獨自赴約的蔡姓男子談判，一見面就開槍，最後變成4車追1車，蔡姓男子駕車失控撞到樹才停下；據了解，這件槍擊案起因是一名酒店小姐遊走在2人之間，陳男17日已攜槍向警方投案。

據了解，這名酒店小姐有2個女兒，原本與陳男交往，結果3個多月前突然與蔡男聯絡訴苦；酒店小姐與蔡男的胞弟是同學，兩人認識2年多，酒店小姐與蔡男出門，自稱已經與陳男分手，並倒進蔡男懷裡問：「你會不會喜歡我？還是玩玩的？」

蔡男表白是真心想交往，為了酒店小姐辭去郊區的粗工，跟著搬到市區租下1萬多元的套房，拿出存款替酒店小姐還債，還開車帶著小姐母女3人出去玩，結果6月初接到陳男的恐嚇電話。

陳男認為蔡男橫刀奪愛，恐嚇蔡男替酒店小姐還錢，但蔡男不肯，陳男就放話要蔡男「躲好」，不然就讓蔡男「紅」。後來，陳男先到酒店載酒店小姐回家，酒店小姐卻向蔡男聲稱被陳男綁架走。

蔡男急得打電話向酒店小姐的經紀求助，結果經紀向酒店打聽才知酒店小姐根本沒被綁走，而是自己打卡下班、上了陳男的車，還說已經跟陳男和好。

由於小姐曾向經紀人借錢，經紀人又轉向陳男要錢，加上酒店小姐又向陳男誆稱是被蔡男逼去酒店上班，陳男因此不滿，揪了一堆人開9輛轎車約蔡男出面談判，結果陳男一見到蔡男就開槍，嚇得蔡男加足油門就逃，其中4輛車緊追不捨一路狂飆，最後蔡南的車失控撞上路樹。

警方到場後才得知這件槍擊案，但陳男到案供稱，他與酒店小姐沒分手，是蔡男趁虛而入，他還為了酒店小姐清償許多債務，因此才會不滿。

警方難以斷定陳、蔡與酒店小姐間的感情糾葛，但是訊後依槍砲彈藥管制條例移送，蔡男不排除後續還到對陳男提告恐嚇。

蔡姓男子面對陳姓男子開槍，開車逃命，最後失控撞上路樹。（記者王捷翻攝）

蔡姓男子面對陳姓男子開槍，開車逃命，最後失控撞上路樹。（記者王捷翻攝）

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