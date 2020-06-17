一起踢足球弄傷同學眼 國小童「沒違反規則」免賠確定

位於台南市東區勝利路上的勝利國小。（記者王俊忠攝）

2020-06-18 00:08:02

〔記者王俊忠／台南報導〕2014年3月時就讀台南市東區勝利國小5年級的張姓、劉姓兩位同班同學，在下課一起與數名同學踢足球，當守門員的張生欲彎腰撿球時，劉生猛力踢球擊中張生右眼，後來造成張生右眼視網膜剝離傷害，張生與父母向劉生及其父母提告求償醫藥費、慰撫金等共263萬多元，但二審判張生一方敗訴確定。

張生與父母主張，2014年3月28日下午勝利國小下課時，張生與劉生及其他幾位學生玩踢足球運動，當守門員的張生彎腰欲撿拾落地的足球，劉生竟猛然踢球，足球直接打中張生的右眼。

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事發後的3月31日，張生覺得右眼有異狀、就醫檢查以為無大礙；但直到2015年9月4日學校做視力檢查發現視力有異，9月21日到醫院檢查、發現右眼有視網膜剝離情形與視野缺損，即做兩次全身麻醉右眼手術、4次雷射手術，這問題是那次足球外傷導致，因張生右眼傷害讓父母須陪同就診、工作績效受影響、身心蒙受痛苦，因此提告連帶求償。

劉生一方駁說，張生守球門還未摸到球，任何球員都可進行踢球、射門，劉生當時踢球行為並未違反足球規則，被告一方並非不想賠償，而是希望有第三方的公正裁決。

台南高分院法官根據雙方說法與醫療機構先後治療張生的就診病歷、鑑定報告，得知這種眼睛外傷，許多是外力撞擊後隔一段時間才會產生視網膜剝離，其中有8成會在兩年內產生；且張生右眼被球打中產生視網膜水腫與出血，與1年多後就醫檢出的視網膜剝離位置一致，即與足球擊中可能有關，可認定張生右眼傷勢應是劉生踢球擊中所致。

法官另審酌劉生當時踢球行為未違反足球規則、無超出運動時的故意或魯莽衝撞行為；張生右眼所受傷害，是從事運動的雙方，默示他人在不違反運動規則時願意承受運動過程產生的傷害，劉生的踢球行為有阻卻違法的適用，即是學說上所謂「默示承諾阻卻違法」，並未構成不法侵權行為要件，所以判決劉生方面不必賠償確定，此案不得上訴。

張生一方的委任律師鄭深元說，事發後，對方家屬曾經坦承劉生有過失近距離踢球，致張生無法閃躲、擊中眼球，惟上法院後拒不承認，在場小孩均不願出庭作證經過，張生因為視網膜剝離造成視力異常，無法再參加游泳比賽，歷經一、二審身心俱疲，家屬不願再多說什麼。

足球運動致正常傷害 律師：推定承諾阻卻違法

律師江信賢表示，阻卻違法事由的意思是該行為已經構成犯罪要件，但因為有阻卻違法事由，所以沒有不法性。阻卻違法事由包含正當防衛、緊急避難，依法令的行為、正當業務行為，被害人同意或推定承諾行為及自助行為等事由，如果符合上面要件，縱使行為符合犯罪，也不處罰。

江信賢舉例說，在拳擊比賽中，選手互相以拳頭揮拳攻擊對方，縱使彼此有傷害對方的行為，因為是屬於推定承諾行為，不會以傷害罪論處。但是，像之前拳王泰森在拳擊場上用嘴巴咬下對手耳朵，這明顯違反推定承諾的範圍，無法視為是阻卻違法事由，故仍論處傷害罪。又例如消防隊員在救火之際，強行將火場他人的門窗打破用於滅火，因為屬於緊急避難事由，依法也不能論以毀損罪責。

江律師說明，以本件張生案件為例，除非張生可以舉證、證明該劉姓同學當天明顯是要踢張生的眼睛，而不是要踢球，屬於重大違規行為，否則，在比賽、運動場上踢球，本就有可能產生身體碰撞或傷害的行為，球員在參加運動、競賽之際，就是屬於推定承諾阻卻違法事由。

律師江信賢表示，在比賽、運動場踢球，本就有可能產生身體碰撞或傷害的行為，球員在參加運動、競賽之際，就是屬於推定承諾阻卻違法事由。（記者王俊忠翻攝）

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