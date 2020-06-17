共諜案一波接一波 檢調今晚再搜索秘密約談3嫌

台北地檢署調查共諜案，上週五才搜索並約談有70年歷史的彰化老字號「富美剪刀五金工廠」董事長黃炯墩。另又掌握一起共諜案，今指揮調查局國家安全維護工作站秘密發動搜索，並約談3名涉案人到案。（記者錢利忠攝）

2020-06-17 23:47:04

首次上稿 23:24

更新時間 23:47

〔記者錢利忠、陳慰慈／台北報導〕台北地檢署調查共諜案一波未平一波又起，既上週富美剪刀五金工廠董事長黃炯墩被諭令30萬元交保後，昨另掌握3名立法院前助理也涉及共諜案，刺探外交部、陸委會等各部會開會紀錄及各媒體黨政記者資料，昨（18日）兵分5路搜索並約談陳姓、李姓立院前助理及林姓商人等3嫌，另約談多名證人到案，漏夜訊問中。

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檢調獲報，曾任立院助理的3名涉案人，涉嫌被中方情治單位吸收，自2014年開始至2018年間，穿梭於台灣各媒體的黨政記者及公部門之間，利用請客邀約吃飯等方式，從中取得包括會議記錄、人事機密檔案等資料。

檢調查出，3名涉嫌人取得公部門的機密公文檔案及人事資料後，多次親自赴中國交貨，涉及違反國安法之發展組織等罪。

對於搜索立院前助理所涉約談共諜一案，檢調均以事涉國安法為由，低調不予回應。檢調搜索立院前助理所涉違反國安法一案，以及上週偵辦黃炯墩一案，均由北檢「御組」檢察官負責偵辦，已知二案之間並無關連。

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