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好扯！開車直直走 被開罰單「右轉未打方向燈」

羅姓男子開車沿永貞路一段南下外側車道，接台13線（圖中右側道路）直行，竟被檢舉未打右轉方向燈，警方受理開單、監理站裁罰1200元。（記者彭健禮攝）

羅姓男子開車沿永貞路一段南下外側車道，接台13線（圖中右側道路）直行，竟被檢舉未打右轉方向燈，警方受理開單、監理站裁罰1200元。（記者彭健禮攝）

2020-06-17 22:30:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市永貞路一段為台1、台13線共線，於南端跨中港溪前一分為二，左側為台1線、右側為台13線。羅姓男子開車沿永貞路一段南下外側車道，直行接台13線，竟被檢舉「右轉未打方向燈」，警方受理開單、監理站裁罰1200元；羅男不服提行政訴訟，苗栗地方法院認為，相較永貞路一段接台1線還需稍微左彎，羅男接走台13線勘認是直行，不須打方向燈，罰單撤銷。

羅男於去年10月24日下午5點許，開車沿永貞路一段南下外側車道，於接行台13線時，被其他用路人檢舉「右轉未打方向燈」，警方受理後，依據公路總局於路口前設置的交通指示牌面上，往台13線的箭頭方向為「↗」，認為是右轉，開單告發，苗栗監理站裁罰1200元。

羅男不服，提行政訴訟，主張罰單撤銷。羅男指出，此岔路路口前道路為台1 線與台13線共線，且他是直行至台13線，駕駛習慣判斷不需打方向燈，且在此岔路口前，永貞路右側還有小巷，若打右轉方向燈卻直行，會讓後方路車者會錯意，認為永貞路直行台13線不需打右轉方向燈。

法官調查，該路口前右方有1條小巷供駕駛人右轉彎，經過該條小巷後，則是Y字型路口，左方為台1線，右方為台13線；若要求羅男於行經Y字型路口時要使用方向燈，反而會讓其他用路人誤認羅男是要右轉永貞路右邊小巷，因羅男是從永貞路要往前繼續行駛於台13線，所行駛的既是同一條道路，應無使用方向燈必要。

法官認為，況且依檢舉光碟影片所示，羅男開車經過路口後所銜接的台13線，與永貞路一段是較為筆直的一條道路，反而與銜接台1線，有明顯左轉彎趨勢，故應認為羅男開車行駛的路線為直行，並無使用方向燈之必要。羅男訴請撤銷，為有理由，應予准許。

開出這張罰單的苗栗縣頭份警分局說明，此交通違規為民眾檢舉案，警方是依據公路總局於分岔路口前設置的交通指示牌面，作為違規與否的開單判定。因公路總局於該路口前的交通指示牌面，往台1線為「↑」，往台13線為「↗」，所以認為台1線為直行、台13線為右轉。

警分局表示，如今，法院對於此路口行車動線已有判決認定，未來受理永貞路一段接行台1線、台13線沒打方向燈被檢舉違規的爭議案件，將依照判例，不予開單告發；若近期有民眾遭檢舉且尚未繳納罰款，可向監理站申訴，分局會協助撤單。

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