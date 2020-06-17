6/17 今彩539頭獎開出4注！獎落台北、新北、苗栗

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2020-06-17 22:30:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（17日）開獎的第109000145期今彩539，頭獎開出4注，每注可得獎金600萬元，由台北市中正區杭州南路一段9之2號的「高點彩券行」、新北市板橋區華興街48號1樓的「雙彩臨門彩券行」、新北市蘆洲區民族路424之2號的「彌勒投注站」及苗栗縣頭份鎮民族里和平路89號1樓的「福星金鑽投注站」開出；第109000145期雙贏彩，頭獎摃龜。

第109000145期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、06、08、10、12、13、15、16、17」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共154注中獎，每注可得500元；肆獎共2213注中獎，每注可得100元。

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第109000145期今彩539中獎號碼為「06、22、23、25、26」，頭獎共4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共227注中獎，每注可得2萬元；參獎共7665注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4765注中獎，每注可得50元。

第109000145期39樂合彩中獎號碼為「06、22、23、25、26」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共341注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2327注中獎，每注可得1125元。

第109000145期3星彩中獎號碼為「163」，正彩共36注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000145期4星彩中獎號碼為「2688」，正彩共22注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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