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自稱新光吳火獅私生女 訴請認祖歸宗更二審仍敗訴

陳子婷（右）16年前首度出面，要求新光集團吳家正視問題，檢驗ＤＮＡ確立與吳火獅是否有親屬關聯。圖為2004年畫面。（資料照，記者張忠義攝）

陳子婷（右）16年前首度出面，要求新光集團吳家正視問題，檢驗ＤＮＡ確立與吳火獅是否有親屬關聯。圖為2004年畫面。（資料照，記者張忠義攝）

2020-06-17 20:06:07

〔記者張文川／台北報導〕女子陳子婷16年前自稱是新光集團已故創辦人吳火獅的非婚生女兒，打官司要求認祖歸宗，12年前曾一度被判敗訴定讞；不過6年前她捲土重來，提告請求吳東進、吳如月等6名兄姊代替吳火獅認領她，並舉出吳東進曾每季支付30萬元生活費給她們母女為證；法院一、二審皆判陳女勝訴，但更一審前年逆轉改判陳女敗訴，高院更二審今仍判陳女敗訴。可上訴。

吳火獅於1986年67歲時過世，他育有4子2女，包括現今的新光金控董事長吳東進、台新金控董事長吳東亮等。陳子婷現年36歲，母親陳麗如69歲。母女主張，陳麗如1969年與高姓丈夫結婚，1976年與已婚的吳火獅交往，1984年產下陳子婷，陳子婷主張吳火獅晚年原本打算認領她，但不久就因病過世。

2004年，陳子婷首度打官司要求「確認親子關係」，但因提不出吳火獅生前曾經撫育她的證據，法院2008年判她敗訴定讞。

2014年陳子婷再次提告，指出在前件官司定讞後，吳家人請託新光保全董事長李峰遙，每季支付30萬元生活教育費給陳氏母女，交換條件是要求「妹妹不要回吳家姓吳」，吳家從2006年12月一直支付到2011年3月，但之後吳家拒絕再付，陳女根據這項事證，提告請求6兄姊代父認領她。

陳女主張，吳家人不會無故付她們生活費，並提出與李峰遙的錄音檔，還有匯款紀錄，以證明吳家早已認定她是「妹妹」；但吳家人反駁主張，父親從未認領陳子婷，吳家人也拒絕驗DNA。

一、二審法官都認定，錄音內容確實是李峰遙曾經代吳家人提供生活費給母女倆，形同已代父認領，判陳母女勝訴。

最高法院2度廢棄發回更審，高院更一審2018年10月判決認定，李峰遙在對話錄音中未表示代表吳家人，也不能證明李匯款是經吳家指示，逆轉改判陳子婷敗訴。

更二審今天仍判陳子婷敗訴，認為李雖曾以個人名義匯款或交付現金給陳子婷做為學雜生活費，但因李和陳母是舊識，匯款原因有多種可能，無從憑此認定李受吳家人的指示給錢。

至於照片、錄音等證據，更二審認為這也只能證明陳母認識吳火獅等人，無法證明有交往，更沒證據足以懷疑陳女是陳母與吳火獅所生，也沒有類推適用於家事事件法命令吳家與陳女做血緣鑑定的必要，仍判陳女敗訴。

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