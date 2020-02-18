2/18 今彩539頭獎開出2注！ 800萬獎落台北、基隆

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2020-02-18 22:17:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月18日）開獎的第109000042期今彩539，頭獎開出2注，由台北市信義區松山路529號的「金順發行」與基隆市暖暖區源遠路188巷1號的「鴻運彩券行」各開出1注，可得獎金800萬元；第109000022期大樂透、第109000042期雙贏彩，頭獎都摃龜。

第109000022期大樂透中獎號碼為「04、13、31、35、37、42，特別號：49」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，可得345萬190元；參獎共28注中獎，每注可得7萬2266元；肆獎共65注中獎，每注可得2萬12元；伍獎共1552注中獎，每注可得2000元；陸獎共1891注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬9499注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8601注中獎，每注可得400元。

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第109000022期49樂合彩中獎號碼為「04、13、31、35、37、42」，四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共72注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2515注中獎，每注可得1250元。

第109000042期雙贏彩中獎號碼為「01、06、07、10、13、15、17、18、20、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共180注中獎，每注可得500元；肆獎共1950注中獎，每注可得100元。

第109000042期今彩539中獎號碼為「01、05、06、09、31」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共201注中獎，每注可得2萬元；參獎共6405注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2813注中獎，每注可得50元。

第109000042期39樂合彩中獎號碼為「01、05、06、09、31」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共228注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7771注中獎，每注可得1125元。

第109000042期3星彩中獎號碼為「348」，正彩共27注中獎，每注可得1萬2500元。

第109000042期4星彩中獎號碼為「6347」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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