正宮復仇！用老公手機與小三對話 姦情證據全到手

高市林男與張姓酒店小姐交往曖昧，林妻用其夫手機與不知情的小三對話，頓時內容激情放閃，姦情全都露。（情境照）

2020-02-18 22:34:43

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市林男與張姓酒店小姐交往曖昧，林妻用其夫手機與不知情的小三對話，頓時內容激情放閃，姦情全都露，橋頭地院依通姦罪，各判處徒刑3月，得易科罰金。

據了解，林姓夫婦在2008年10月間結婚。林男因工作關係，於2018年間前往酒店消費而認識張女，交往一陣子後，被林妻發現可疑，乃用其夫手機與她聯絡，套話查出張女曾人工流產，憤而提出告訴。

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林男和張女均否認「嘿咻」，2人的辯護律師並主張，林妻假冒丈夫與張女對話，已嚴重侵害被告2人隱私，對於她們的權利影響重大，應無證據能力。

林妻則指稱，她發現被告間有曖昧對話，所以就用其夫的電話撥打給張女，但沒接通，後來對方就陸續傳LINE訊息到其夫的手機上，她才開始用手機繼續對話。

承辦法官指出，林妻雖未徵得丈夫同意而取得手機，但蒐證過程中，未對被告2人施以暴力或刑求手段，也查無移花接木等虛偽造假的情事，其目的在於蒐集配偶與他人間性交行為事證，以保全其婚姻及家庭健全，並維護己身配偶的身分法益，又無國家機關行為之參與，認定有證據能力。

又查，被告2人對話內容，談及「開房間5、6次」、「人工流產、拿小孩、很爽」等曖昧字眼，因此判決有罪，可上訴。

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