敬鵬火警指揮不當被糾正 桃市府：廠方無法提供明確受困位置

2018年4月敬鵬工業平鎮分廠大火，造成6名消防人員殉職、2名移工死亡悲劇。（資料照）

2020-02-18 21:19:54

［記者鄭淑婷／桃園報導］發生於2018年4月28日的敬鵬工業桃園平鎮分廠火警，造成6名消防人員殉職、2名移工死亡悲劇，監察委員高鳳仙、章仁香調查敬鵬大火案，認為指揮官不知有二、三廠之分，也不知二、三廠間有互通出入口，因此未派員入二廠滅火及救援外勞，又繞ㄇ字形遠路救援三廠受困消防員，提案糾正桃園市政府。

對此，桃園市政府消防局長謝呂泉表示，第一梯次救災人員到達現場時，發現現場有數個入口，但因廠方人員在場告知疑似有人尚未逃出，卻無法提供明確受困位置，直至廠方張姓工程師於三廠5樓初期滅火失敗後，退至1樓才引導7名消防人員由三廠入室救災。

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針對監委提出指揮官於晚上9點42分得知全面燃燒，遲至9點57分才通知入室人員撤出，導致7名消防員無法及時撤離，謝呂泉則表示，初期指揮官於9點42分發現5樓燃燒狀況，已用無線電通報提醒入室人員提高警覺，後於9點56分頂樓火勢自風管向下延燒，現場指揮官立即於9點56分至10點01分之間，下達全員撤退指令共15次，全案均有通聯紀錄可以追溯。

至於監委所提建議改進事項，包括水線射水模式、無線電精進、防火區劃遭破壞時的協助查報、風管禁使用易燃材質、移工檢查訪視等，均已逐一規劃加強設備及消防員訓練，或是會同相關單位對業者加強宣導、訪視。

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