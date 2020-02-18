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首頁　>　社會

毆打台大學生 白狼兒子張瑋判賠5萬

白狼兒子張瑋（圖前）等4人被台大學生張耿維指控施暴，遭連帶求償77萬餘元；法院日前判張瑋、王啟鑌、林紹哲須賠償5萬元精神慰撫金，至於持甩棍毆傷人的胡大剛則要賠償32萬餘元。

白狼兒子張瑋（圖前）等4人被台大學生張耿維指控施暴，遭連帶求償77萬餘元；法院日前判張瑋、王啟鑌、林紹哲須賠償5萬元精神慰撫金，至於持甩棍毆傷人的胡大剛則要賠償32萬餘元。

2020-02-18 17:51:26

〔記者溫于德／台北報導〕台大3年前將田徑場借給「中國新歌聲」辦演唱會，遭學生抗議，統促黨成員前往聲援主辦單位，雙方爆發肢體衝突。其中，受傷的台大學生張耿維事後向白狼張安樂之子張瑋等4人求償醫藥費及精神慰撫金等共77萬餘元，台北地院日前判持甩棍毆傷人的胡大剛應賠償32萬餘元，張瑋等3人則要賠償精神慰撫金5萬元，可上訴。

張耿維主張，台大校內田徑場2017年9月24日舉辦「2017中國新歌聲上海‧臺北音樂節」歌唱活動，台大學生及獨派團體因此不滿，動員群眾到場抗議並攻占舞台。胡大剛從媒體得知消息後到場聲援活動單位，並於同日下午5時許在台大側門見到他後，持甩棍朝他的頸背部橫掃、揮擊，造成他左掌骨折與頭部撕裂傷。

張瑋後來開車到場準備載張耿維離開，卻又折返，與2名被告王啟鑌、林紹哲準備再度離開時，發現張耿維與友人尾隨跟拍；張瑋除下車作勢毆打，還要王啟鑌、林紹哲逼近，張耿維後來被林紹哲徒手打傷頸部，故向張瑋等4人連帶求償醫藥費、不能工作損失、精神慰撫金等共77萬餘元。

北院審理時，胡大剛委託律師扛起所有責任，承認打傷張耿維，但無關張瑋等3人；至於張瑋等3人雖承認有攻擊，卻未造成張耿維傷勢。

北院審結，認定胡大剛確實持甩棍打傷張耿維，造成左掌骨折與頭部撕裂傷，而張瑋等3人則是在衝突發生後接獲通知才到場，故胡男與張瑋等3人沒有犯意聯絡，應由胡男負主要賠償責任，給付張耿維32萬餘元，張瑋等3人則要連帶給付精神慰撫金5萬元。

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