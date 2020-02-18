西濱彰化段區間測速宣導期超速暴增 3/2起低於5分21秒開罰
〔記者湯世名／彰化報導〕省道台61線西濱快速公路彰化段已於去年底全線通車，彰化縣警局在北上177公里至168.1公里（洋厝匝道至伸港匝道）間建置區間測速系統，速限90公里，宣導2個月來，違規超速高達1459件，縣警局交通隊強調將從3月2日起開罰，凡行經該區段平均速率低於5分21秒即屬超速，違者將處3000元以上6000元以下罰鍰，呼籲用路人遵守速限，以確保行車安全。
西濱快速公路彰化段全線通車後，成為全國第1條也是最長的南北快速公路，由於免收通行費，不少用路人作為國道1號及國道3號的替代道路，再加上沿線經過台中港、彰濱、六輕等中部多個重要工業區，大型車輛往來通行頻繁，儘管速限為90公里，卻仍常見車輛超速行駛，釀成車禍。
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西濱彰化段區間路段系統經發包施工，在北上177公里至168.1公里間建置完成區間測速系統，實際距離為8943公尺，從今年元旦實施宣導，宣導期至3月1日止，並將從3月2日凌晨零時起正式實施超速違規取締。
交通隊二組組長汪振豪指出，經警方測試統計，宣導2個月來，通過監控路段車流量共有8萬3362輛次，行車速度超過90公里者有1萬6411輛次，其中超過寬容值10公里以上者共1459輛次，符合違規舉發。
他表示，在該區間內，行車速度為90公里者，通過該區段平均速率應為5分57秒，若超速逾10公里，通過區間時間為5分21秒，若少於5分21秒即達到開罰標準。實施後可望有效達到西濱「速度管理」的目標，預期將可大幅降低超速件數，提升行車安全。
汪振豪呼籲，台61線屬於快速公路，超速違規比照高速公路罰則，是依據道路交通管理處罰條例第33條處3000元以上6000元以下罰鍰，提醒用路人遵守速限，確保行車安全。