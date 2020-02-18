西濱彰化段區間測速宣導期超速暴增 3/2起低於5分21秒開罰

西濱彰化段區間測速宣導期超速暴增，3月2日起行車速率低於5分21秒即開罰。（記者湯世名翻攝）

2020-02-18 13:14:29

〔記者湯世名／彰化報導〕省道台61線西濱快速公路彰化段已於去年底全線通車，彰化縣警局在北上177公里至168.1公里（洋厝匝道至伸港匝道）間建置區間測速系統，速限90公里，宣導2個月來，違規超速高達1459件，縣警局交通隊強調將從3月2日起開罰，凡行經該區段平均速率低於5分21秒即屬超速，違者將處3000元以上6000元以下罰鍰，呼籲用路人遵守速限，以確保行車安全。

西濱快速公路彰化段全線通車後，成為全國第1條也是最長的南北快速公路，由於免收通行費，不少用路人作為國道1號及國道3號的替代道路，再加上沿線經過台中港、彰濱、六輕等中部多個重要工業區，大型車輛往來通行頻繁，儘管速限為90公里，卻仍常見車輛超速行駛，釀成車禍。

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西濱彰化段區間路段系統經發包施工，在北上177公里至168.1公里間建置完成區間測速系統，實際距離為8943公尺，從今年元旦實施宣導，宣導期至3月1日止，並將從3月2日凌晨零時起正式實施超速違規取締。

交通隊二組組長汪振豪指出，經警方測試統計，宣導2個月來，通過監控路段車流量共有8萬3362輛次，行車速度超過90公里者有1萬6411輛次，其中超過寬容值10公里以上者共1459輛次，符合違規舉發。

他表示，在該區間內，行車速度為90公里者，通過該區段平均速率應為5分57秒，若超速逾10公里，通過區間時間為5分21秒，若少於5分21秒即達到開罰標準。實施後可望有效達到西濱「速度管理」的目標，預期將可大幅降低超速件數，提升行車安全。

汪振豪呼籲，台61線屬於快速公路，超速違規比照高速公路罰則，是依據道路交通管理處罰條例第33條處3000元以上6000元以下罰鍰，提醒用路人遵守速限，確保行車安全。

西濱彰化段區間測速全長8943公尺，3月2日起行車速率低於5分21秒即開罰。（記者湯世名翻攝）

彰化縣警局交通隊二組組長汪振豪呼籲用路人行經西濱彰化段應遵守速限，否則3/2起超速即依法開罰。（記者湯世名攝）

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