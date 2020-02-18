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首頁　>　社會

人夫刺死情敵 禍延老母打工為子贖罪

簡裕晉行兇後一度逃逸，在母親曉以大義後投案。（資料照）

簡裕晉行兇後一度逃逸，在母親曉以大義後投案。（資料照）

2020-02-18 10:57:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣已婚男子簡裕晉，與林姓女子交往，兩人分手後，林女改與文姓男子交往，醋勁大發的簡男，2018年11月20日持水果刀，當著林女面前刺死文男，南投地院一審時，他辯稱無殺人犯意，是爭執時失控，演變成傷害致死，一審以他無悔意等理由，依殺人罪判處無期徒刑，二審時他說「我只求有彌補的機會」，他的老母親到農會做臨時工賠償，他想到自己媽媽，也會想到文男的媽媽，台中高分院認為他有悔悟之心，撤銷無期徒刑判決，改判徒刑15年，可上訴。

判決書指出，已婚且育有子女的簡男，與林女交往，雙方於2017年11月分手，約1年後，簡男發現林女與文男交往，他於2018年11月20日傍晚，先買了刀刃長度17.5公分的水果刀，騎機車去找林女與文男，見文男在客廳內裝設電視設備，他趁文男沒有防備之際，持水果刀砍刺4刀，林女雖抱住文男，阻擋簡男繼續刺殺，文男仍因傷勢過重死亡。

簡男迅速騎機車逃逸，當天晚間8時許，簡男在母親陪同向警方投案，南投地院一審時，簡男辯稱說，水果刀是日常用品，買刀動機是切檸檬，他沒有殺人犯意，是拉扯時失控，演變成傷害致死，法官卻認為，簡男買刀後直奔現場，行兇時間僅2分鐘，足以證明買刀是預謀殺人，犯後狡飾卸詞，毫無悔意，沒有與被害人家屬達成和解與賠償，依殺人罪判處無期徒刑。

簡男上訴二審，他在移審的接押詢問時說，他有兩名子女要養，是九二一地震受災戶，他因與林女的感情糾紛，導致文男死亡，「我只求有彌補的機會」，「我母親也有到農會去做臨時工來還（賠償）」、「我想到我媽媽，也會感受到被害人的媽媽，我知道責任在我身上」，他的殺人犯行，不是母親與子女可以承受，他知道他當時太衝動。

台中高分院認為，簡男行兇後投案，二審時一再表達歉悔意，已有悔悟，據此撤銷無期徒刑原判，改判徒刑15年，可上訴三審。

文男送醫後不治。（資料照）

文男送醫後不治。（資料照）

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