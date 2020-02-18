曳引車撞消防車另1畫面曝光 2消防隊員拋出車外

消防隊員被拋出車外，畫面令人震驚。（擷取自臉書我們消防家族）

2020-02-18 08:37:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市消防局鳳祥分隊消防水箱車13日深夜出勤，被1部曳引車擦撞，釀成1死4傷慘劇，有網友將另一個角度行車紀錄器影片，PO文臉書「我們消防家族」，赫見馮永昌、郭峻嘉被拋出車外，畫面令人震驚；消防局第三大隊長王國泰表示，市府將加裝安全帶，目前基於安全考量，後艙先不坐人，原本1部車最多坐5人，改成多派1部車因應，即2車乘坐5人出勤。

高市消防局鳳祥分隊消防水箱車13日深夜搭載5名消防員出勤，要前往鳳山區頂圃街處理異味，不料才出門400公尺，於鳳山區鳳頂、過埤路口，與張男駕駛曳引車發生擦撞，造成1死4傷慘劇，是高雄消防史上最嚴重的車禍。

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有網友將另一個角度行車紀錄器影片，PO文臉書「我們消防家族」，發現消防水箱車當時車速不快，但曳引車強大的撞擊力道，不但撞翻消防水箱車，連後車箱門也掉落，畫面令人震驚。

王國泰說，小隊長馮永昌坐在後艙門邊，應聲被拋出車外喪命，郭峻嘉緊鄰馮永昌，隨後也被甩出車外，所幸郭峻嘉命大，目前傷勢穩定，已經轉高雄長庚一般病房。

王國泰指出，駕駛是芶玉錦最近會出院，分隊長曾柏雄臉部挫傷、雙腳骨折，開刀後病情穩定。隊員賴統生坐在駕駛座正後方，目前昏迷指數昏迷指數仍是6，他的老婆於臉書PO文請大家幫忙集氣，希望能撐住賴統生，讓他病情能好轉。

曳引車撞消防車另1畫面曝光。（擷取自臉書我們消防家族）

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