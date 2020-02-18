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首頁　>　社會

高雄前鎮檳榔攤凌晨遭搶 警鎖戴定安全帽男嫌追緝中

前鎮警分局長林新晃（右）趕赴檳榔攤瞭解案情。（記者黃旭磊翻攝）

前鎮警分局長林新晃（右）趕赴檳榔攤瞭解案情。（記者黃旭磊翻攝）

2020-02-18 07:50:51

〔記者黃旭磊／高雄報導〕前鎮區瑞隆路1家檳榔攤，今天凌晨3點許遭歹徒持刀搶走現金1萬4000元，警方鎖定1名男嫌年約20多歲、頭戴黑色安全帽、身高170公分。

前鎮警分局偵查隊長黃昭偉說，歹徒徒步至檳榔攤內，持刀抵住黃姓女員工（52歲）大腿，拿走櫃檯現隨即徒步離開，專案小組調閱附近周遭監視器，鎖定男嫌積極查緝中。

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