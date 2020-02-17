涉嫌殺害2親子生子女 單親媽涉殺人罪聲押

吳女13日晚間騎車載小姊弟到汽車旅館投宿（圖左）。吳女臉書有與小姊弟昔 日開心的合照。 （記者王宣晴翻攝）

2020-02-17 21:21:51

〔記者王定傳／新北報導〕30歲的吳姓女子獨自帶著8歲的女兒、6歲的兒子入住新北市一家汽車旅館，昨日凌晨與前夫聯繫時，前夫察覺有異，連忙趕到旅館查看，不料一對兒女已死亡，吳女則意識模糊，送醫急救後暫無生命危險，新北地檢署今日複訊後認為吳女涉殺人罪嫌重大，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

據了解，吳女與39歲陳姓前夫離婚後，由她在外租屋獨自扶養小姊弟，前夫會定期探訪，吳女曾從事直播網拍、美容業等工作，不過今年初失業，2個月前搬到新北市五股與兄嫂同住，雙方卻因生活作息等因素發生摩擦爭執。

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13日晚間6時許，吳女騎車載小姊弟到離兄嫂住處10分鐘車程的旅館投宿，預計住到18日。

前晚11時許，吳女傳訊息給前夫訴苦說住在汽車旅館，經濟困難想要借錢，卻未獲回應，昨晨又傳「孩子手腳很冰冷」、「我要下去陪他們，不讓他們在黃泉路上孤單」的訊息給前夫。

陳姓前夫清晨4時許看到訊息，始終聯繫不上吳女，趕緊到旅館，赫見3人仰躺床上，小姊弟明顯死亡，遺體冰冷僵硬，頸部有勒痕，吳女意識模糊。

檢警初步研判，吳女先對小姊弟灌藥，迷昏後再將其勒斃，確切原因待解剖釐清；警方今日將她移由檢方複訊；檢方認為吳女涉殺人罪嫌重大，且有逃亡之虞，晚間向法院聲請羈押。

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