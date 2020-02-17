散布醫院及百貨疫情假訊息 調查局約談2網友

調查局已依涉嫌違反傳染病防治法約談林、楊姓民眾到案。（資料照）

2020-02-17 18:51:33

〔記者陳慰慈／台北報導〕武漢肺炎疫情延燒，網路上開始出現不少關於疫情的假資訊，林姓、楊姓民眾散佈醫院及百貨疫情假訊息，調查局12日、13日已依涉嫌違反傳染病防治法約談2人到案。

調查局高雄市調查處報請桃園地檢署指揮，查獲林姓民眾今年1月透過LINE散布「今天早上我一個朋友轉發他醫生朋友回診醫院，傳來的錄音，請大家注意，一定要戴口罩????聽一下」，另傳送一個「長庚遭管制」的錄音檔，錄音內容指出，目前林口長庚醫院已經開始管制。疾病管制署及林口長庚醫院已澄清為假訊息，經調查局溯源證實內容是由林男姓民眾轉貼至LINE群組。

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此外，調查局新竹市調查站也報請新竹地檢署指揮，查獲楊姓民眾在IG限時動態張貼與朋友對話截圖，內容顯示：「對面那個櫃姐剛從武漢回來，但是高層說不能講，不然整個遠百會被封館」等不實訊息，該對話被截圖並遭其他400多名追蹤楊姓民眾的IG帳號轉貼散布；新竹大遠百已澄清為假訊息。

調查局表示，1月31日起，已啟動「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案」，為穩定民眾對疫情不安情緒，並防止有心人士刻意炒作不實訊息，致武漢肺炎疫情假訊息誤導民眾，造成民眾恐慌，甚至引發社會動盪，嚴重影響公共秩序，干擾我國疫情防治作業，調查局在尊重言論自由前提下，將繼續積極針對散布武漢肺炎的假訊息案件進行調查，呼籲民眾切勿轉傳不實疫情訊息，以免誤蹈法網。

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