女警變「中國公安」 中市交警大隊回收並懲處失職

爭議的圖案是圖右的女警，穿著與中國女警相似。（記者張瑞楨攝）

2020-02-17 18:47:59

〔記者張瑞楨、張菁雅／台中報導〕台中市警局交通警察大隊去年委託廠商印製的交通安全宣導傳單，圖案的交通女警，竟誤植中國公安女交警圖案，且逾半年都無人發現，遲至近期才被眼尖民眾察覺；對此，交通警察大隊坦承疏忽，立即回收剩餘文宣，未來還要組文宣審查小組，嚴格把關文宣內容，置於懲處失職人員部份，已進入程序，預計這兩天懲處名單會出爐。

繼高雄市警局交通文宣出現五星旗引發非議，台中市警察局交通警察大隊印製的交通宣導海報，「請走行人穿越道，勿違規穿越道路」，上面的漫畫Q版女交通警察，也被發現中國女交警公安的標準打扮，許多人遂引發政治聯想，質疑台中市變成了「中國台中」嗎？

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市議員張耀中質疑說，台灣有很多相關照片可用，委外廠商卻下載中國女交警照片，如果是故意的，其居心叵測，一定要嚴辦，即使是無心的，也要追究責任，他認為廠商這種不負責任、不專業的行為，市府應考慮未來永不合作。張耀中還強調，市警局驗收時竟然沒發現錯誤，顯示從上到下都漫不經心，未來對於文宣應該詳加審查，尤其是涉及敏感內容，不要再出紕漏。

市議員邱素貞則指出，正當中國武漢肺炎疫情延燒，令全世界聞「China」色變，讓台灣人出國旅遊被誤認為中國人，慘遭牽連，拒絕入境之際，市警局交通宣導海報還出現中國女交警，公然引進中國公安的行徑囂張，匪夷所思。她要求徹查政治責任，追查是否有潛伏匪諜，涉嫌破壞我國體制，避免淪為「吳三桂引清兵入關」的翻版，另外，市府（含市警局）文宣品常「出包」，都將責任推給承包廠商，從不檢討把關不嚴、督導不周等缺失，心態上過於散漫，市府應重新檢討委外作業流程，避免浪費民脂民膏又傷形象，得不償失。

對此，交通大隊副大隊長林鉦哲指出，有爭議的文宣圖案，在Q版女警服裝式樣類似大陸女警外，並沒有出現五星旗、公安警徽或其他與中國大陸有關的文字圖案，此爭議文宣花費5355元，印製5000份，目前回收中，至於錯誤原因，是委託廠商印製，廠商從網路下載照片時誤植，再加上是Q版的卡通圖案，各國女警制服又類似，一直沒被發現。

他強調，回收之外，這筆印製費應由廠商吸收，會懲處失職人員，懲處名單近期公布，另外，未來會成立文宣審議小組，嚴格把關文宣內容。」懇請媒體先進參考併入新聞報導。

台中是交通女警的制服照。（記者張瑞楨攝）

網友質疑中市警局文宣的女警，變成中國公安，「中國女交警進駐台中？」。（資料照）

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