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首頁　>　社會

超衰！喝醉不滿沒小姐跟店家嗆聲 無辜酒客勸架被開槍

2020-02-17 18:14:50
警方將方嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

警方將方嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

〔記者王冠仁／台北報導〕63歲方姓男子跟58歲施姓友人日前到台北市萬華區一家飲酒店續攤喝酒，但他們進入店中許久，店家卻遲未安排陪酒小姐，2人向店家抱怨。期間，也在該處喝酒、不認識方與施的王姓酒客見狀，上前勸阻，想不到方、施認為王在幫店家講話，不僅痛毆他一頓，方還回家拿槍朝王開槍，行徑誇張。

警方調查，方姓男子是萬華地區幫派華西街幫的老成員，他與施姓男子前天凌晨前往三水街一家飲酒店續攤喝酒，但兩人坐在位置上許久，店家卻遲未安排陪酒小姐。方與施自認被店家看輕，心生不滿，跑到櫃台處與店內人員抱怨，並引發口角糾紛。

當時也在店內喝酒、與兩人不相識的48歲王姓酒客見狀，自告奮勇上前排解糾紛，但此舉讓方與施更加生氣，他們認為王是在幫店家說話。兩人氣得隨即對王痛毆，方氣不過，跑回家拿槍，再返回店內對王開槍。王左大腿被擊中，當場血流如注，幸虧送醫後沒有大礙。

警方查扣方犯案用槍枝。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣方犯案用槍枝。（記者王冠仁翻攝）

方、施犯案後隨即逃離現場，不過隔天早上7點多，警方循線逮到施，方自知難逃，在昨晚9點多，也拿著犯案用的槍枝向警方投案。

警方說，方犯案用的槍枝，是近期警方淘汰之史密斯威森同型的制式手槍。方對於槍枝來源避重就輕，聲稱是友人寄放。警方最後除將方、施依殺人未遂、槍砲罪嫌送辦，也將擴大追查槍枝來源。

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