林口惡臭逮源頭！ 昔日「電玩大亨」周人蔘在山區違法燒廢棄物

空拍機蒐證違規事證。（新北環保局提供）

2020-02-17 16:41:41

〔記者陳心瑜／新北報導〕林口區民眾夜間長期受不明燃燒臭味所苦，新北市政府環保局接獲民眾檢舉後，去年初成立專案調查，以陸上縮時攝影、空中空拍雙管蒐證，查獲林口區某系統家具商長期委託業者，於林口後湖山區焚燒廢棄板材、塑膠等事業廢棄物，更發現昔日「電玩大亨」周人蔘違法處理廢棄物。環保局表示，今年2月初將周人蔘、女性友人以及系統家具商，依違反《廢棄物清理法》移送新北地檢署偵辦，3人將面臨1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

場區內用狗籠當路障，企圖矇騙稽查人員。（新北環保局提供）

環保局表示，環境稽查重案組隨展開調查發現，鄰近林口市區的後湖山區有大規模露天燃燒跡象，潛入搜查後發現疑似非法處理事業廢棄物，並與警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊共同查緝，最終查獲後湖地區系統廚櫃家具業者，將工廠內產出的廢棄板材、廢塑膠等廢棄物載往後湖山區，以露天焚燒方式非法處理，過程中產生大量濃煙及惡臭，影響林口空氣品質。

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環保署及稽查人員進行採樣。（新北環保局提供）

環保局指出，系統家具業者長期將製程產出廢棄物載往林口山區，該地點位於山谷間，相當隱密，且對外僅有一聯外道路可供通行，並於入口處架設有多部監視設備，場區內亦飼養約30隻犬隻負責警戒看守，足見業者居心不良。

縮時影片拍到業者正在焚燒廢棄物。（新北環保局提供）

環保局重案組及保七總隊決定以空拍及陸上分別進行蒐證，該地點位處山谷地形風勢強勁，增加空拍作業難度，器材曾在過程遭毀損，最後克服困難完成蒐證；陸上方式則由保安警察第七總隊刑事警察大隊與環保局分別於燃燒點及出入口以縮時攝影方式針對行為人、車予以蒐證，並於去年10月底展開搜索行動。

被燒壞的縮時攝影設備，顯示當下火勢猛烈，隨然外觀已融化，但設備內記憶卡仍完好。（新北環保局提供）

另環保局在調閱相關地籍、車籍等相關資料，赫見昔日電玩大亨及所屬公司牽涉其中，環保局表示，該名電玩大亨將當地所有土地及廠房承租予工廠使用時，除收取租金外，也承攬其所產出的一般事業廢棄物清除、處理。而後電玩大亨期間因案入獄，持續委由女性友人雇用非法外籍移工駕駛小貨車將事業廢棄物運至棄置點，並於夜間焚燒非法處理。

環保局表示，全案經搜索相關帳冊及合約書等資料，扣押場內做為犯罪工具使用的挖掘機，後續相關涉案人員並由保七總隊刑事警察大隊及移民署新北市專勤隊帶往新北地方檢察署進行複訊。

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