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首頁　>　社會

碩士高材生不學好 家裡自種新興毒品「迷幻香菇」

警方查扣的蕈株。（記者徐聖倫翻攝）

警方查扣的蕈株。（記者徐聖倫翻攝）

2020-02-17 15:32:26

〔記者徐聖倫／新北報導〕書白讀了！23歲陳姓男子為在學的碩士生，但陳男被警方掌握其於自宅栽種二級毒品「迷幻香菇」蕈株，上週警方循線埋伏，順利將陳男逮捕，同時查扣還未栽種完成的蕈株、栽種器具等多項證物，並將陳男移送法辦。

新北市刑大偵五隊透過日前破獲的毒品案件，向上溯源清查時，發現陳男於108年12月初以通訊軟體Telegram購買5公克第二級毒品「迷幻香菇」籽粒，而陳男也是中部某知名大學碩士生。陳男在取得毒品籽粒後，即帶返位於臺中市住處栽植。

警方經過2個月蒐證，終於掌握陳男住處，12日下午警方集結至陳男於台中住處進行埋伏，順利堵到正要出門的陳男，亮出搜索票後警方進入陳男家中搜查，查獲培養中「迷幻香菇」蕈株3瓶、培養箱以及栽植用蛭石、真珠石、石膏等素材。

新北市刑大指出，這種新興毒品「迷幻香菇」，常出現在國外的夜店或私人派對上，因為其中含有西洛西賓（Psilocybine）及裸頭草辛（Psilocine）成分，食用後會影響中樞神經，讓人感到肌肉放鬆、產生類似LSD的迷幻感，但也有噁心、嘔吐、嗜睡、肌肉無力等副作用，過量攝入恐有致死風險，因此行政院將「迷幻香菇」列為第二級毒品。

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警方查扣的蕈株、栽植用具。（記者徐聖倫翻攝）

警方查扣的蕈株、栽植用具。（記者徐聖倫翻攝）

陳男身影被警方循監視器鎖定。（記者徐聖倫翻攝）

陳男身影被警方循監視器鎖定。（記者徐聖倫翻攝）

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