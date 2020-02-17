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首頁　>　社會

誇張！父子檔3人竊電挖礦 A掉8500萬元電費

楊姓父子3人裝設大量比特幣等虛擬貨幣挖礦機牟利。（記者姚岳宏翻攝）

楊姓父子3人裝設大量比特幣等虛擬貨幣挖礦機牟利。（記者姚岳宏翻攝）

2020-02-17 15:26:10

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市一組楊姓3人父子檔竊電賊，裝設大量比特幣等虛擬貨幣挖礦機牟利，為節省高額電費，還涉嫌偷接台電線路、竊取高達8500萬元電費，刑事警察局偵八大隊兵分多路，前往新北、桃園等地租屋處逮人，搜出挖礦機、電腦等證物，詢後依竊盜、詐欺罪嫌送辦。

警方調查，57歲楊父曾因違反廢棄物清理法被逮過，他原先與兩個兒子以正常方式從事虛擬貨幣比特幣挖礦，後因龐大電費，致成本入不敷出，3人竟想出另接線路方式破壞電表，使電表計量失準、無法計算電費，後被台電人員察覺電表有異，懷疑有人非法竊電向警方報案。

警方專案小組經近半年蒐證，本月11日至13日持搜索票前往新北市淡水區、桃園市龜山區等地，搜索楊嫌等3人設置之12處虛擬貨幣挖礦礦場，查扣比特幣、以太幣、萊特幣、達世幣等虛擬貨幣礦機共1090台、電腦12台、手機等證物，竊電金額經台電公司初估達新達幣8500萬元。

警方呼籲，非法設置大量電氣設備會產生高溫，極有可能發生電線短路引發火災，危害民眾財產安全甚鉅；如民眾有發現可疑電線亂接或竊電情資，可提供台電或警方偵辦，有任何疑問，可查詢台電公司竊電檢舉網站或就近洽詢鄰近派出所諮詢。

警方逮涉嫌竊電的楊姓父子檔3人。（記者姚岳宏翻攝）

警方逮涉嫌竊電的楊姓父子檔3人。（記者姚岳宏翻攝）

台電人員現場檢視。（記者姚岳宏翻攝）

台電人員現場檢視。（記者姚岳宏翻攝）

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