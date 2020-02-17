貨到付款搶28萬元金飾 搶劫犯主要躲在媽祖廟內

銀樓業者冒險用宅配貨到付款，卻沒想到金飾被搶。（資料照）

2020-02-17 14:52:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣男子高辰安去年11月用假名「葉名杰」，向高雄市旗山區一家銀樓訂購28萬5000元金飾，雙方約定「貨到付款」，高男埋伏附近，等物流貨車抵達，持玩具槍威逼司機，搶走金飾後，駕駛竊得汽車逃逸，再由鄰居范福星等人協助逃亡，逃竄11天中，先後躲藏民宿、護膚坊與媽祖廟，其中，躲在日南天后宮媽祖廟長達5天4夜，最後於新北市板橋區一間飯店被捕，台中地檢署今天將他依強盜罪起訴，至於幫他潛逃、銷贓，或向警方謊報位置的范福星等3人，則依藏匿人犯、贓物等罪起訴。

起訴書指出，戶籍在南投縣埔里鎮的30歲男子高辰安，因違反槍砲到案刀械管制條例入獄，2017年8月出獄後缺錢用，他心生一計，去年11月7日用假名，打電話向高雄市一間銀樓的老闆，謊稱辦喜事要採購一批結婚金飾，共計結婚金飾套組一處（含金耳環、項鍊、手鍊各一對）、男用黃金項鍊一條、男用戒指一只，以及黃金手鐲一對，原價31萬1196萬元，雙方討價還價，以28萬5000元成交，並約定由貨運業者「宅內」，收件時再一併「貨到付款」。

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高男先在11日上午先租一輛車，再竊取兩面車牌懸掛於出租車上，將車停放中市北屯區一處停車場，之後，持玩具槍埋伏於收件地址附近，同日中午12時13分，貨運公司胡姓司機抵達，高男出面收貨，驗證金飾無誤之後，突然掏出玩具手槍，還拉動滑套，做出子彈上膛動作，勒令胡男轉身，搶手這批金飾，駕駛出租車逃到埔里鎮住處，將車藏在住處附近草叢。

高男徒步找鄰居范福星（32歲），委託范男銷贓，將金飾拿到埔里鎮的兩間銀樓，賣得22萬9511元，酬勞是一只男用金戒指與1萬元，高男拿到贓款後，搭乘計程車返回台中市，躲在西屯區一間汽車旅館，同年月20日下午，朋友李佳政得知警方搜索范福星住處，查獲金戒指等證物，他趕緊打電話給高男，高男則聯繫朋友游仁信，由游開車到台中榮民總醫院埔里分院接應高男，翌日（21日）晚間，警察登門找游男，游男接獲母親訊息，趕緊把高男載到星巴克日月潭門市下車，再向警方謊稱是在魚池的外環道一處魚池下車。

高男則徒步走到南投魚池鄉一間民宿，但民宿無人應門，高男在水社碼頭搭乘不知情街頭藝人的便車，中午抵達李佳政於埔里經營的護膚坊，22日又投宿於埔里的日南天后宮至26日，並更換手機與SIM卡，轉搭公車到新北市板橋，先在網友住處借住一夜，28、29日投宿板橋區一家商務旅館與一家飯店，於29日深夜在飯店樓梯間被警方逮捕。

檢方偵訊時，高男與范男、游男與李男都坦承犯行，檢方認為，高男觸犯竊盜罪與加重強盜罪，累犯應加重量刑，其餘3人觸犯藏匿人犯罪，范男又另觸犯媒介贓物罪。

監視器拍到高陳辰安持玩具槍的畫面。（資料照）

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