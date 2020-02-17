南投無名白骨案 拖鞋、運動衣鎖定死者身分

南投縣警方在無名白骨案現場中，查扣1雙「鵝吃草」圖案的拖鞋。（記者謝介裕翻攝）

2020-02-17 14:22:03

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉1具男性無名白骨案，今有具體進展，據警方透露，陳屍現場遺留1雙「鵝吃草」圖樣的拖鞋，以及1件印有「萬豐7」字樣的運動衣，係案情得以突破的關鍵所在，目前已採集家屬唾液進行DNA比對，屆時，死者是否就是失蹤多時的仁愛鄉陳姓鄉民，便可望揭曉。

南投縣警察局信義分局說，14日接獲民眾報案，指在雙龍部落1處荒廢多年的工寮內赫見1具白骨，現場並無任何可供辨識的證件，手上戴著錶，身旁僅剩衣物及拖鞋，檢警相驗後，判定為男性，身高從175公分至180公分之間，死亡超過半年，且沒有門牙，加上骨骸完整，也排除他殺之嫌，並將失蹤人口列為優先清查、過濾的對象。

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據調查，家住仁愛鄉的陳姓男子從去年5月便下落不明，其媽媽及妹妹接獲警方通知後，便前來進行比對、指認，其妹妹一見到「萬豐7」字樣的運動衣，便說衣服是其丈夫參加完社區運動會後贈與其胞兄的，至於「鵝吃草」圖樣的拖鞋，則是她買給哥哥穿的。

除此，陳女還說，其哥哥身高175公分，因吃檳榔整口牙幾乎掉光光，且有嚴重糖尿病，但因未按時就醫、服藥，也常因血糖過低昏倒，警方聽完陳女陳述的種種事證後，也認為與死者的特徵相當吻合，待與其家屬就DNA進一步比對後，真相便可望水落石出﹗

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